Le journal de Bridget Jones - la critique

Résumé : À l’aube de sa trente-deuxième année, Bridget Jones, employée dans une agence publicitaire à Londres, décide de reprendre sa vie en main. Pour ce faire, elle dresse une liste de bonnes résolutions : - La première : tenir un journal intime. - La deuxième : trouver un petit ami, voire même l’homme idéal. Pourquoi ne pas s’habiller sexy pour se faire remarquer par Daniel Cleaver, son patron ? Et pas question de sortir avec l’insupportable Mark Darcy, un ami d’enfance ! Celui-ci est l’incarnation de tout ce que Bridget déteste chez un homme. En plus, il fréquente une peste mondaine répondant au doux nom de Natasha. - La troisième : perdre du poids. - Et la quatrième : arrêter de fumer.

Critique : Une fois n’est pas coutume, le long métrage est mieux que le livre éponyme. Pourquoi ? Parce que, pour son premier film, Sharon Maguire a su faire un "best of" du best-seller planétaire d’Hellen Fielding (quatre millions d’exemplaires vendus dans le monde). Le livre est construit comme un scénario : phrases courtes, style télégraphique, vocabulaire courant. Mais là où le roman est souvent redondant, le film ne saisit que l’essentiel : la vie pathétiquement drôle de Bridget qui, à trente ans et des poussières, tremble de finir seule, dévorée par son chien. Entre le comptage quotidien des calories, des verres d’alcool, des cigarettes, Bridget décide de prendre sa vie en main. Elle part à la recherche du mâle idéal sous l’œil inquiet et protecteur de sa mère en pleine crise de ménopause. Exit les longs passages limite soporifiques sur les cuites entre copines, les couples « mariés et fiers de l’être » et les soirées solitaires devant un répondeur désespérément muet.

Sharon Maguire a su aussi s’entourer d’acteurs qui collent parfaitement aux rôles. Renée Zellweger est très convaincante en Bridget complexée, maladroite et touchante. Elle cloue, avec son jeu impeccable, le bec aux mauvaises langues qui ne croyaient pas à une Texane dans le rôle de la British Bridget. Notons qu’elle n’a pas hésité à prendre douze kilos pour entrer plus parfaitement dans la peau de l’héroïne. Hugh Grant aussi signe là une performance rare. Habitué aux rôles sans saveur de benêt gentillet (voir par exemple Coup de foudre à Nothing Hill), il incarne avec justesse, Daniel, le patron manipulateur, salaud qui n’a pas l’air d’y toucher. Quant à Colin Firth (Valmont dans le film de Milos Forman), son faux air de Francis Huster rend le personnage de Mark Darcy d’autant plus attachant pour les petites Françaises que nous sommes.

On rit, on se retrouve souvent dans cette grande fille gaffeuse, on est touché aussi par cette course effrénée pour trouver le bonheur, qu’on ait trente ans ou pas. Bref, on adhère complètement. Et nous sommes nombreux à adhérer : plus de 700 000 entrées en deux semaines en France.

C’est frais, c’est drôle, ça détend et on ne peut s’empêcher de penser que Le journal de Bridget Jones version cinéma est dans la même veine que Quand Harry rencontre Sally, parce qu’il nous parle de nous, de notre vie quotidienne et de nos petits soucis, tout en sachant garder une petite part de rêve. Qu’on ait ou pas lu le livre, c’est un film à aller voir après une dure journée de travail, entre copines de préférence, pour se détendre et se dire que, finalement, notre vie à nous aussi, pourrait être un film.