How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom T.1 - Dojyomaru - Satoshi Ueda, Fuyuyuki - la chronique BD

Résumé : Kazuya vient de perdre ses grands-parents lorsqu’un vortex l’entraîne dans une dimension de {fantasy}, où le roi d’Elfreiden l’a invoqué pour sauver son royaume de la ruine et de l’invasion prochaine...

Critique : On sent que le scénariste s’est assis un jour, a poussé un soupir en posant un énième manga qui voyait un héros débarquer dans un pays imaginaire, et s’est dit "Bon, et si on faisait un isekai plutôt réaliste ?". C’est Dojyomaru qui s’y est collé, en gardant le cadre de l’isekai, à savoir une histoire centrée sur voyage interdimensionnel qui envoie in medias res le héros dans un pays de fantasy à sauver. Il y bien ici un royaume menacé, mais davantage par la crise économique et la famine que par un dragon ou un empire maléfique (même si celui-ci existe). Aspirant fonctionnaire, le héros utilise ses connaissances en gestion des ressources pour assainir les finances, encourager une réforme agricole, révolutionner les nominations et assurer la pérennité de ceux qui l’ont convoqué via un portail. Les amateurs d’aventure seront peut-être déçus, mais le titre aurait dû déjà les mettre en garde, car ce sont des plans statiques et des idées sur le long terme qui défilent dans ce manga, véritable traité dans la lignée d’un Xénophon ou d’un Caton l’Ancien.

© Delcourt / Ueda

Le dessin est assez irréprochable au sens où il respecte lui aussi cette volonté de réalisme. En fait, hormis la poitrine de la princesse, les scènes et personnages qui défilent font en effet penser à un royaume européen du début de la Renaissance, s’en remettant à une sorte de Léonard de Vinci pour lui assurer un plan quinquennal : costumes réussis, décors détaillés, paysages réguliers mais bien amenés, tout s’accorde pour faire de cet isekai une plongée très immersive au coeur d’un royaume inconnu au départ mais bien informé, faisant passer les différents personnages quasiment à son arrière-plan.

© Delcourt / Ueda

Étonnant dans son choix totalement assumé, cet isekai permet de voir une autre facette, celle plus sérieuse, que la série Vlad Draculae avait également exploité, pour apprendre tout en se divertissant.