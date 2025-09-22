I Live Here Now - Julie Pacino - critique

Résumé : Rose (Lucy Fry), une jeune actrice, apprend qu’elle est enceinte de Travis, son petit ami (Matt Rife). Après une rencontre glaciale et inquiétante avec Martha (Sheryl Lee), la mère de ce dernier, elle part se réfugier dans un hôtel.

© Festival de Deauville

Critique : Julie Pacino, fille de qui vous savez, qui propose ici son premier long métrage, n’a pas fait dans la demi-mesure. Elle choisit de mettre en scène une histoire délirante de grossesse faite d’excès visuels et sonores assumés, au service d’une intrigue hallucinée.

La jeune femme, terrorisée par les propos de Martha, trouve refuge, c’est tout du moins ce qu’elle croit, dans un curieux hôtel situé prés d’une clinique où elle souhaite être prise en charge.

La cinéaste en herbe se réfère énormément, et certainement beaucoup trop, à l’univers dans ce qu’il a de parfois torturé de David Lynch, mais comme en apnée, en ôtant au spectateur tout espoir de respiration ou de répit. La présence de Sheryl Lee, la Laura Palmer de Twin Peaks, renforce la référence au cinéaste culte.

Dans un décor dominé par un rouge vermillon, Rose va confondre réalité et rêve ou plutôt cauchemar, en se réveillant souvent d’un songe pour tomber dans un autre. Entourée de personnages féminins fiévreux, la jeune femme va vivre ou rêver qu’elle subit des épreuves souvent sanglantes, qui finissent par écœurer le spectateur quand elles ne le perdent pas complètement.

On peut tout juste reconnaître à Julie Pacino le courage d’aller jusqu’à bout de son parti pris et de livrer un film stylisé au maximum qui ne ressemble à aucun autre.