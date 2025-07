I Love Peru - Raphaël Quenard, Hugo David - critique

Résumé : Lancé dans une course effrénée vers le succès, un comédien biscornu abandonne ses plus fidèles alliés. Seul face à lui-même, il est percuté par une vision troublante. Direction le Pérou pour une aventure spirituelle.

Critique : L’autofiction a pris une place considérable dans le cinéma français du moment. I Love Peru peut dans un sens être assimilé à cette catégorie, même si la comédie prend le pas sur un genre rarement léger quand il s’agit de représenter son histoire personnelle. Le film assume la farce comme entrée générale du propos, avec un sens très appréciable de l’autodérision chez Raphaël Quenard. L’acteur révélé par Chien de la casse, récompensé aux Césars, se moque gentiment de lui-même en racontant ses essais difficiles avant de devenir le comédien célèbre qu’il est devenu, aux côtés d’artistes célèbres et reconnus, puis la manière dont le succès lui a monté à la tête et a gâté ses relations amicales et amoureuses. La deuxième partie du film relate d’ailleurs la fuite de l’acteur au Pérou avec son ami Hugo, pour purger en quelque sorte les excès de son existence et s’engager sur une reconstruction spirituelle.

I Love Peru n’est donc pas un documentaire en tant que tel. Pourtant, la forme en adopte toutes les caractéristiques, ne serait-ce que l’usage de la caméra et le montage apparemment bricolé qui apportent au propos un esprit authentique, loin du star-système auquel, malgré lui, le comédien doit contribuer. Les scènes filmées sont issues de la réalité, comme en attestent les visages brouillés des personnes que Raphaël et Hugo croisent sur leur chemin. Ce choix esthétique donne l’impression que Raphaël Quenard est accessible, en résistant à la mécanique discriminante du monde des vedettes de cinéma ; mais on ignore pour combien de temps encore, tant il doit être complexe de s’absoudre complètement du statut de membre d’une élite artistique à laquelle on vous associe. Raphaël apparaît comme un personnage tout à tour mélancolique, allumé, excessif, vulgaire, n’hésitant pas à faire circuler de fausses rumeurs sexuelles sur lui. Il y a beaucoup de théâtre là-dedans, ce qui, de fait, ramène le long-métrage à ce qu’il est : une fiction déjantée inspirée de la réalité.

Le long-métrage est un hommage non dissimulé à l’amitié masculine. La relation qui unit Hugo et Raphaël est drôle, attendrissante, parfois surjouée, et sans aucun doute comparable à ce qui existe déjà. Hugo voue une forme d’admiration pour son ami, qui ne s’étiole jamais, malgré les simagrées que l’apprenti comédien exécute pour atteindre le succès. C’est là que le propos touche un peu ses limites. La séparation entre ce qui pourrait être la réalité quotidienne de l’acteur et la mise en scène s’étiole progressivement, même si les réalisateurs parviennent jusqu’au bout à maintenir l’ambiguïté.

Dans les commentaires, Hugo David s’approprie beaucoup la paternité du film. Il y a une sorte d’écho entre la volonté du jeune acteur Quenard de percer et celle de ce réalisateur de faire son premier long-métrage. La question est de savoir s’il aurait pu fabriquer cette œuvre absolument originale s’il n’était pas un ami de toujours de Raphaël. La réponse est naturellement non, mettant désormais à demeure le jeune cinéaste de réaliser rapidement un nouveau film où il ne bénéficiera plus de l’aura solaire de son camarade.

Rien n’est sérieux dans ce cinéma et c’est heureux. On pense au cinéma de Quentin Dupieux (pour lequel Raphaël Quenard a tourné) qui déroge à toutes les règles narratives et cinématographiques. Ici, le sketch se mêle à la réalité. Les deux compères s’amusent et l’on rit bien volontiers avec eux, surtout quand Raphaël s’émancipe de toute forme de pudeur, sans doute pour compenser une sorte de timidité ou un manque de confiance en soi criants.

I Love Peru est une œuvre décapante, qui cède parfois aux excès formels d’un premier film de cinéma. En tous les cas, voilà la preuve que le septième art, dans la lignée des films de Sophie Letourneur, est en pleine réinvention, avec ces cinéastes bourrés d’imagination qui sont à l’origine de créations originales, loin des clichés véhiculés par un certain cinéma français.