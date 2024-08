Idéal - Baptiste Chaubard, Thomas Hayman - la chronique BD

Résumé : Dans un futur proche, tandis que le Japon se replie sur ses frontières, Hélène est une pianiste renommée qui se remet d’un accident mais que guette le sentiment d’être passée de mode. Elle songe à utiliser un androïde pour raviver la flamme avec son mari...

Critique : Difficile de passer après Black Mirror dès que l’on parle de technologie intrusive, difficile de passer après Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K.Dick lorsqu’on fait référence aux androïdes et leurs sentiments, difficile de faire voir le Japon alors qu’on est Européen... Et pourtant, toutes ces difficultés, le duo Chaubard-Hayman les a surmontées, et pour un premier album signe un de ceux qui s’approchent du chef d’œuvre. Avant de parler de science-fiction et de robot, il convient de dire que Idéal est avant tout un drame humain, fruit de deux personnages rendus imparfaits par leurs hésitations, leurs espérances et leurs regrets, mais parfaits dans leur narration. Alternant leurs deux points de vue, le récit s’emploie à les présenter comme prisonniers de leur propre ego, un couple entre deux âges qui voit l’extérieur comme un danger et le souvenir comme un repli, et l’on pourrait rajouter la bonne, plus attachée visiblement au lieu qu’au couple, qui apporte une diversion intéressante aux écarts de comportement que les deux protagonistes effectuent peu à peu. Enfin, l’androïde se révèle performante, non pas par son interaction avec les humains, mais plutôt celle qu’elle développe avec les animaux, rappelant ainsi un peu Blade Runner par moment, dépassant même la référence pour la faire sienne.

© Sarbacane / Hayman

Si le narratif est excellent, l’esthétique l’est peut-être encore davantage. Sur un esprit d’estampe, l’album s’ouvre sur plusieurs planches muettes, pour une immersion totale dans une villa japonaise entre tradition et modernité, entre thriller sournois et romance désuète. Avec ses couleurs de pastel et de brun, avec ses traits noirs qui font ressortir les animaux et les planchers, l’album de Thomas Hayman se forge une originalité et une authenticité qui régalent les yeux du lecteur. Tout y est quasiment statique, le mouvement est d’une lenteur de jardin japonais, le déroulé est une éloge de l’attente et de l’horizon, avec ce Mont Fuji qui se dessine comme si Hokusai était revenu pour ajouter quelques estampes à sa collection, et dessiner quelques personnes dans leurs doutes de l’instant face à l’intemporalité du paysage.

© Sarbacane / Hayman

Superbe drame graphique, qui touche à l’anticipation mais sans s’y compromettre trop, Idéal est un drame humain, une histoire d’amour et de ses limites, tout en se permettant d’être un album original et rayonnant.