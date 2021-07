Immersion - Grégory Mignard, Jérémy Janin - critique du documentaire

Résumé : La mer, qu’on voit danser sous l’objectif du duo de réalisateurs Captain Yvon est au centre de ce film documentaire de cinquante-deux minutes. Dans ce moyen-métrage immersif, la surfeuse Léa Brassy qui a glissé sur ses premières vagues dans le Cotentin, part à la rencontre d’habitants de la Manche inspirants, courageux, et solidaires.

Critique : La mer est toujours difficile à filmer et à capter à travers un objectif de caméra ou de photographie. L’exercice est d’autant plus difficile que les deux réalisateurs, Grégory Mignard et Jérémy Janin, s’engagent évoquer une région maritime, sans doute l’une des plus belles de France qui, avec la Bretagne, jouit d’une côte exceptionnelle et d’une couleur de mer fantastique. Force est de constater que les deux metteurs en scène y parviennent avec brio. Les couleurs, la lumière, les reliefs accrochent les yeux du spectateur qui peut ressentir, depuis l’écran, la fougue des vagues, l’intensité de l’iode et la sculpture des rochers qui longent le rivage. Le film s’articule autour de personnes, des athlètes de surf, des fabricants locaux de skate, des pêcheurs. Léa Brassy, une sportive, joue les intermédiaires entre ces différents personnages qui peuplent la Manche. Mais en réalité, le protagoniste demeure la grande bleue qui éblouit le spectateur par sa beauté. La danse participe d’ailleurs à cette expérience audiovisuelle à travers la jeune sportive, qui lie son rapport à la mer à la chorégraphie.

Le moyen métrage souffre de deux écueils principaux, à savoir l’écriture du scénario, qui restreint le documentaire à une présentation assez descriptive de l’environnement, et l’usage parfois excessif d’effets comme les ralentis, qui desservent un peu le propos. Pour autant, le film est très agréable à regarder. On dépasse assez rapidement le cadre institutionnel du projet, grâce à des images resplendissantes, à la beauté des paysages que le cadre de la caméra parvient à valoriser. On ne doute pas qu’avec l’expérience, les réalisateurs sauront peaufiner l’écriture préalable à l’exercice du documentaire, afin que le réel filmé se transforme en un récit qui accroche l’intérêt du spectateur. De même, le montage, le cadrage et la photographie dénotent un véritable savoir-faire des metteurs en scène qui sauront, avec le temps, alléger leurs œuvres d’éventuelles surenchères visuelles.