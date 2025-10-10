Impatience du coeur - Lauro Cress

Le 10 octobre 2025
- Réalisateur : Lauro Cress
- Acteurs : Livia Matthes, Giulio Brizzi
- Nationalité : Allemand
- Distributeur : Diaphana Distribution
- Durée : 104min
- Titre original : Ungeduld des Herzens
- Date de sortie : 7 janvier 2026
- Festival : Festival du cinéma allemand
L'a vu
Veut le voir
Résumé du film
Lors d’une soirée, Isaac, un jeune soldat, tente d’améliorer ses chances auprès d’une séduisante femme d’âge mûr en courtisant sa sœur grincheuse. Mais lorsqu’il tire par jeu la jeune Edith d’un banc, elle s’effondre mollement au sol. Ce n’est qu’alors qu’il découvre son fauteuil roulant sur le côté. Isaac tente de dissiper le malentendu, mais une bagarre éclate avec des soldats et ses camarades. Accablé de honte, Isaac fait tout pour améliorer l’image que les sœurs ont de lui. Il tente de nouer des liens avec Edith, et une amitié inattendue se noue entre eux. Son impulsivité réveille même le courage de la jeune femme inconstante pour affronter la vie. Mais alors qu’Edith tombe amoureuse du soldat, en quête désespérée de sens et de reconnaissance, le malheur suit son cours.
Source : Festival du Cinéma Allemand
Chronique Avoir Alire
À venir...
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.