In Transit - Jaclyn Bethany - critique

Résumé : En hiver dans le Maine, Lucy (Alex Sarrigeorgiou) tient un bar, où se retrouvent souvent les mêmes clients. Un soir, une cliente inconnue (Jennifer Ehle), au moment de partir, lui tend une feuille où elle l’a dessinée.

© Festival de Deauville

Critique : Comme annoncé par sa réalisatrice Jaclyn Bethany, In Transit est un film de femmes. Le scénario est dû à Alex Sarrigeorgiou, qui est également l’actrice principale ; la production repose sur quatre femmes dont de nouveau Alex Sarrigeorgiou ; et le récit va principalement s’arrêter sur deux personnages féminins : Lucy la gérante du bar et Ilse, la cliente énigmatique qui s’avèrera être une artiste peintre.

L’action se situe dans l’État du Maine très touristique en saison, mais particulièrement déserté l’hiver, en général très rigoureux. Ce choix donne une ambiance très particulière, un peu cotonneuse, dans des lieux où n’évolue qu’un petit microcosme humain. Lucy s’occupe tranquillement de ses rares et réguliers clients dont un cruciverbiste acharné qui peine toujours à partir. Le soir après la fermeture, elle retrouve son compagnon Tom (François Arnaud) dans sa maison toute proche. Celui-ci, cuisinier de métier, lui mitonne souvent de bons petits plats. Tout se passe dans le calme et la quiétude jusqu’à ce qu’Ilse propose à Lucy de venir chez elle pour poser.

Une relation étrange va alors se nouer entre la peintre et son modèle.

La fin, qui déplace l’intrigue à New York, par une scène particulièrement glaçante, va amener à reconsidérer ce bel équilibre. Au-delà des apparences, l’hiver du Maine ne comportait pas que douceur et harmonie.

Bien que d’une facture classique, ce long métrage, très maîtrisé, se distingue par l’attention toute particulière portée à ses décors, par des plans d’une beauté aussi discrète que stupéfiante, et par une solide interprétation dominée par Alex Sarrigeorgiou, d’une beauté singulière qui, par ce film, prouve qu’elle a plus d’une corde à son arc.