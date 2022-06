Interceptor - Matthew Reilly - critique

Résumé : Une militaire doit s’appuyer sur ses années d’entraînement tactique et sur son expertise stratégique pour défendre sa base d’interception de missiles contre une attaque coordonnée.

Critique : Matthew Reilly ? Inconnu au bataillon jusqu’à l’arrivée d’Interceptor sur la célèbre plateforme au N rouge. Ce n’est certainement pas ce film d’action très brut de pomme au scénario sommaire qui redonnera ses lettres de noblesse culturelle à l’entreprise de Reed Hastings. Et cependant, on apprécie toujours autant, après une bonne journée de travail, de coller ses fesses dans le canapé avec une bonne boisson et de regarder un héros bastonner les méchants.

Le héros est en l’occurrence une héroïne bien badass, JJ Collins, officier militaire détruite au début du récit par une tentative de viol de son supérieur hiérarchique et par une affaire de sex revenge sur les réseaux sociaux. Rappelée en urgence pour contrecarrer les plans de terroristes russes prévoyant de détruire seize grandes villes des États-Unis, elle va devoir se battre bec et ongles sur une base maritime de défense antimissile infiltrée par des ennemis de la nation pour sauver la vie de trois cents millions d’Américains.

Copyright Netflix

L’intrigue, très resserrée, est en huis clos, outre les flashback de la protagoniste qui permettent d’expliquer son état psychologique. Un dispositif récurrent dans ce genre de métrage qui n’en demeure pas moins relativement efficace. Les personnages sont des archétypes sans grande épaisseur, immédiatement reconnaissables : un antagoniste plutôt malin qui dissimule tant bien que mal ses failles, des complices bêtes et méchants qui ne sont pas des lumières, et une héroïne qui se charge de les neutraliser un à un, aidée par un coéquipier ayant peu l’habitude d’être directement confronté au danger de mort. Si le scénario est convenu, ce sont les scènes d’action qui rendent le film appréciable malgré ses grosses ficelles et ses grands défauts.

Copyright Netflix

JJ Collins, campée par Elsa Pataky – épouse de Chris Hemsworth qui fait lui-même une petite apparition dans le film – est une sorte de Lara Croft patriotique, jouant des pieds et des poings et de stratagèmes parfois poussifs pour mettre à bas ses ennemis. C’est autant sur son intégrité que sur le destin des États-Unis que se centre le film, bien que son passé de femme violée ne soit pas assez exploité, se contentant d’être ce par quoi elle est rendue vulnérable. La mise en scène se contente du service minimum, sans véritable coup d’éclat.

Il n’en reste pas moins que la bagarre, les coups de poings, les coups de feu et l’hémoglobine demeurent quelques-uns des plaisirs coupables qui nous convainquent de regarder des films comme Interceptor. C’est la raison pour laquelle il se laisse apprécier, malgré ses maigres qualités cinématographiques.