Excalibur - John Boorman - critique

Résumé : Uter Pendragon reçoit de Merlin l’Enchanteur l’épée mythique Excalibur. À la mort d’Uter, l’épée reste figée dans une stèle de granit. Seul le jeune Arthur, fils illégitime d’Uter, parvient à brandir l’épée Excalibur et devient par ce geste le roi d’Angleterre. Quelques années plus tard, il épouse Guenièvre et réunit les Chevaliers de la Table Ronde. Mais sa demi-sœur, la méchante Morgane, parvient à avoir un fils d’Arthur qui va le pousser à sa perte...

Critique : Rencontre d’une histoire légendaire et d’une esthétique discutable, celle des années 80, le cultissime Excalibur de John Boorman a marqué son époque. Si cette coproduction anglo-américaine n’a pas été un grand succès au box-office aux États-Unis, elle a réalisé plus de deux millions d’entrées en France en 1981. Excalibur est un film qui reflète parfaitement son époque. Même s’il a été conçu comme un blockbuster censé distraire les foules et doté d’un budget confortable, son réalisateur ne se prive pas d’accoucher d’une œuvre baroque et délurée. À la fois sanglant et peuplé de corps dénudés, le long-métrage qui nous intéresse donnerait bien des sueurs froides aux producteurs hollywoodiens actuels. Nous en avons eu la preuve en 2004 avec le malheureux Roi Arthur d’Antoine Fuqua, condamné à ne pas dépasser l’interdiction aux moins de treize ans chez l’oncle Sam. Car si un tel contenu ne pose plus de problèmes à la télévision comme le prouve constamment Game of Thrones, un tel film serait bien impossible à produire aujourd’hui. Et c’est qui rend Excalibur d’autant plus précieux.

Si le visuel de cette réinvention du royaume de Camelot peut aujourd’hui faire sourire à cause de quelques décors et effets spéciaux un peu kitsch, les intentions folles et les ambitions de Boorman transpirent néanmoins à chaque instant dans un cocktail évocateur et épique. Les choix musicaux confirment ce souci de grandeur : les reprises des célébrissimes compositions de Richard Wagner et Carl Orff offrent à Excalibur des ambitions guerrières qui servent merveilleusement les scènes de batailles. Si l’on ajoute à cela la photographie schizophrénique d’Alex Thomson (qui fut nommé aux Oscars pour son travail), oscillant constamment entre le naturalisme brutal et le conte de fée sur-éclairé, il en résulte le film le plus visuellement accompli de la carrière de John Borrman avec le trop méconnu La Forêt d’émeraude.

Le casting, quant à lui, nous offre un véritable catalogue des grands acteurs britanniques qui vont marquer les années à venir : Helen Mirren, Liam Neeson, Patrick Stewart, Gabriel Byrne et Nicol Williamson dans le rôle de Merlin, excusez du peu ! Seul bémol : dans la peau du mythique roi Arthur, Nigel Terry manque un peu de charisme et n’arrive pas à s’imposer en tant que leader de cette grande troupe de comédiens. Le scénario souffre également d’un léger problème de rythme. La quête du Graal, élément fondateur du mythe arthurien, arrive comme un cheveu sur la soupe dans le dernier tiers du film et est rapidement expédiée. Elle justifie néanmoins quelques scènes oniriques majestueuses qui excusent cette construction déséquilibrée.

Habité d’une magie sombre et animale, parfaitement retranscrite dans le jeu grand-guignolesque de la brillante Helen Mirren qui s’amuse visiblement dans son rôle de sorcière, Excalibur est sans conteste l’un des meilleurs rejetons cinématographiques de la légende de la Table Ronde aux côtés du délirant Sacré Graal des Monty Python. Œuvre délurée et baroque, incroyablement stylisée et puissante, c’est un film de l’excès. Une approche finalement plus qu’appropriée pour une légende d’une telle ampleur.