Intrus à l’Etrange – Simon Hureau – la chronique BD

Résumé : Martial perd son grand père au moment même où sa copine le quitte. Alors qu’il retrouve ses affaires mises sans ménagement sur le trottoir par son ex petit amie, il pénètre dans l’intimité de son grand père en se rendant chez lui. En farfouillant dans son appartement, il découvre les courrier qu’une femme qu’il a aimée et deux grosses valises bien lourdes que son grand père destinait à un certain Felix Larose. Dans les deux cas, les adresses indiquent la ville de Magnat l’Étrange. N’ayant plus rien à perdre car ayant déjà tout perdu, il décide de s’évader de Paris pour se rendre dans cette bourgade de la Creuse à la rencontre des deux destinataires de son aïeul. Il n’est pas au bout de ses surprises !!

Critique : Simon Hureau est un auteur multi-talent, proposant aussi bien des fictions que des bandes dessinées documentaires et des albums jeunesse. Intrus à l’Etrange fait partie des fictions. C’est une histoire sortie tout droit de son imagination.

Peut-être est-ce à cause du chapeau melon que porte Martial, le personnage principal, ou bien à cause de sa dégaine un peu filochard que l’on pense un peu au Ici-même de Tardi et Forest en lisant les premières pages de cet album... ? Mais, Simon Hureau a son propre trait ! Il parvient à créer dans cette bande dessinée, une ambiance et des décors tout à fait originaux.

L’intrigue débute donc à Paris, mais s’installe rapidement dans une bourgade du Limousin : Magnat l’étrange. Dans cette petite ville provinciale Martial, notre héros un peu loser ne passe pas inaperçu… d’autant plus qu’il y vient pour retrouver deux personnes dont l’existence a marqué la vie de son grand père décédé…. Il est bien obligé de questionner les habitants… et pour cela rien de mieux au départ que d’entrer dans le rade du coin et de partager un verre avec les habitués. Il trouvera certaines réponses mais pour d’autres il doit mener l’enquête. Alors, il s’installe dans l’unique hôtel du village. Il y fait la connaissance d’un spécialiste de vampires et d’un spécialiste de chauves-souris. Ils sont venus spécialement dans ce village à la suite d’une affaire de voisinage qui a éveillé leur curiosité respective par les détails qu’ils ont pu lire dans la presse a ce sujet... Car il y a des choses étranges qui se trament par ici, et Martial va vite le découvrir. Il va aussi devoir s’acclimater à la faune humaine locale Le village entier est ligué contre un des leurs, un certain Linlin, devenu la bête noire du village. Martial qui lui a inopinément rendu service à lui et à sa fille, Ariane, à son arrivée, devient également suspicieux aux yeux de nombreux habitants, mais heureusement pas de tous. L’occasion pour Simon Hureau de croquer un portrait non idyllique de la sociabilité villageoise… autant du meilleure comme du pire en termes de bassesse humaine… Au fil des journées passées à Magnat l’Étrange, Martial parvient à reconstituer le puzzle de la vie de son grand-père et découvre se faisant l’ombre d’un personnage d’autant plus intrigant le mystérieux Félix Larose à qui il souhaite remettre les valises de son grand-père… qui est-il ? Que fait-il ? Et où se trouve-t-il ? Un mystère qui fait tout le sel de ce récit.

Intrus-a-l-etrange_Image

Pour sa première édition, l’album avait été dessinée à la plume et texturisée par un lavis. Il avait pourtant été imaginée par son auteur en couleur. Alors avec cette nouvelle édition, Simon Hureau a pu pleinement faire aboutir son projet. Il est indéniable que les couleurs apportent beaucoup à l’ambiance générale du récit. Celles-ci soulignent les contrastes entre les scènes de jours et de nuit, mais aussi les caractères des personnages. Dans cette bande dessinée où les objets de toute sorte et dans des états de dépérissement plus ou moins avancés abondent et où la flore est luxuriante, la couleur vient donne à tous ces amoncellements de nature et d’objets une densité supplémentaire ! On a parfois l’impression d’étouffer, mais cela n’est surement pas involontaire. Ça déborde de partout et si ça gêne certains, ça en réjouit d’autres dans cette intrigue….

Le rythme de la narration est tout aussi dense ou plutôt cadencé... Jusqu’à ce que, aux deux tiers de l’album, un long passage de plus de trente pages muettes vient ralentir la lecture et offrir au lecteur, un moment de contemplation. Il suit, la pérégrination de Martial à travers des lieux inconnus, une découverte envoutante qui lui apporte les clés de la quête dans laquelle il s’est lancé.

Ce livre devait initialement sortir l’an passé pour les 20 ans de son éditeur, La Boîte à bulles. Il sort finalement cet automne. Voilà une bonne occasion de s’offrir, dans cette saison ou les journées s’écourtent, une lecture haute en couleur !