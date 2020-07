Irrésistible - Jon Stewart - critique

Résumé : Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la Marine dans son élection à la mairie d’une ville du Wisconsin.

Critique : Alors que la guerre électorale s’apprête à traverser les Etats-Unis, Jon Stewart offre une comédie acide et théâtrale, où la politique ressemble plus à un exercice de communication qu’à un débat d’idées. Car les deux univers qui s’opposent dans cette instrumentalisation sordide des campagnes américaines, sont bien ceux des républicains et des démocrates. En réalité, il n’y a d’opposition que dans la manière dont les conseillers en communication cherchent à soutirer toujours plus d’argent et de voix électorales, avec un seul but : faire remporter la Maison-Blanche à leur camp. Le propos part de l’hypothèse fantasmatique ou pas que la victoire à la présidence états-unienne se joue dans le bout du monde américain, à savoir le Wisconsin. Il y a là quelque chose d’éminemment exagéré, et pourtant, on n’est pas loin de penser que ce qui fait la matière essentielle du vote, dans ce pays, demeure ses classes moyennes et ses classes rurales. Tout est alors bon pour donner à sa communication un sens, ou de gauche en faisant venir des Hispaniques dans l’équipe de campagne, ou de droite en diabolisant l’autre et en accentuant la peur dans les esprits.

Copyright 2020 Focus Features, LLC. All Rights Reserved

Irrésistible souffre d’un brin de caricature. Un surcroît de nuances n’aurait pas été de trop. Stewart y va parfois avec ses gros souliers, mais au fur et à mesure que le film se déroule, on comprend que derrière cette mise en scène bruyante et excessive, se cache un pamphlet théâtral et caustique. Les critiques ouvertes du système politique américain sont rares. Cela constitue une bonne raison d’aller se jeter dans cette joute verbale et politicarde, qui incrimine deux consultants, aussi attachants que détestables, dont le savoir-faire profond se rapproche plus de la manipulation et du mensonge que de l’ambition idéologique. On ne rit pas aux éclats. On rit jaune devant autant d’exagérations. Pour autant, on se souvient que la dernière campagne présidentielle française s’est surtout jouée dans une guerre de communication terrible, au détriment d’un débat véritable des idées et des valeurs.

Copyright 2020 Focus Features, LLC. All Rights Reserved

Le film met un peu de temps à prendre le rythme qu’il nécessite. Mais, avec recul, le générique de fin sur l’écran passé, on perçoit l’importance de poser le contexte si particulier des élections américaines. Jon Stewart renvoie dos à dos les futures campagnes de Trump et Biden. Il ne prend pas le parti de l’un ou de l’autre. Il dénonce l’agressivité des campagnes où les atteintes à la personne sont censées orienter le choix de vote des citoyens. Il montre avec virulence que les idées ne surpassent pas les manipulations médiatiques. Dès lors, l’électeur est réduit à une ombre qui assiste impuissant à la bataille des attaques entre deux camps, incapables d’affirmer leurs conceptions du monde. Et le diable naturellement se cache dans les détails, quand, le jour des élections, les candidats républicains refusent de serrer la main à des Noirs qui tentent de discuter avec eux.

Copyright 2020 Focus Features, LLC. All Rights Reserved

Irrésistible a peut-être un côté trop américain dans sa manière de brandir les dialogues et de mener l’action au terme. Mais on ne pourra pas s’empêcher de se réjouir de cette fin, totalement inattendue, qui, soudain, envoie à la démocratie un immense vent d’espoir et de confiance.