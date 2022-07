Jack le chasseur de géants - la critique

Résumé : Lorsqu’un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre notre monde et celui d’une redoutable race de géants, il ne se doute pas qu’il a ranimé une guerre ancienne… Débarquant sur Terre pour la première fois depuis des siècles, les géants se battent pour reconquérir leur planète et le jeune homme, Jack, doit alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter. Luttant à la fois pour le royaume, son peuple et l’amour d’une princesse courageuse, il affronte des guerriers invincibles dont il s’imaginait qu’ils n’existaient que dans les contes. L’occasion, pour lui, de devenir une légende à son tour.

Critique : Bryan Singer a deux obsessions : filmer des mutants (X-Men, X Men 2, X-Men : Days of Future Past dans un futur proche) et des nazis (Un élève doué, Walkyrie). Pris de terreur à l’idée que son pays des géants soit une terre d’accueil pour ogres du Troisième Reich, c’est l’œil inquiet que nous découvrons quelque chose comme la 255ème adaptation de Jack et le haricot magique (au vrai, le conte a surtout donné naissance à des camions de courts métrages d’animation, et un petit chef d’œuvre de 1933 : Mickey au pays des géants. Si si.). Seulement voilà, au grand dam des détracteurs (nombreux et très mobilisés) de Monsieur Usual Suspects, ceux qui se rendent chaque année au Comic Con déguisés en Richard Donner avec le secret espoir d’emmurer vivant l’auteur de Superman Returns, la chose ne manque pas d’intérêt.

© Warner Bros France

Gavée de ressorts aussi convenus qu’incontournables, de complots contre la couronne ourdis par un chambellan machiavélique et de parallélismes forcés à la truelle entre Jack, le maquignon prolétaire, et Isabelle, une princesse dont il partage les rêves d’aventure mais pas encore les draps, la mise en place du métrage a le double mérite de ne pas chercher à bouleverser les codes d’un genre séculaire (alors que les dynamiteurs pullulent) et surtout de ne pas freiner la progression d’un récit qui prend littéralement son envol une fois juché au sommet des tiges du haricot de l’impossible. Parce que Bryan Chanteur est parfaitement au courant que pour réussir un film fantastique, il faut d’abord soigner ses bad guys.

Entre deux références énormes mais assumées à King Kong (et Jurassic Park), et quelques séquences d’exploration flippée qui nous rappellent qu’avoir rendez-vous en terre inconnue avec des hypertrophiés en pagne, c’est quand même plus marrant que d’y rencontrer Frédéric Lopez, Singer présente ses monstres comme de sérieux pourvoyeurs de frissons. Saisissants de sublime laideur, ils sont d’abord les bénéficiaires déshumanisés d’une mise en scène faite de découpages judicieux, de décors bien exploités (dans le genre « la lande sauvage et ses sombres promesses ») et de jeux sur les échelles éprouvés mais résolument efficaces. Capable de montrer à quel point la congrégation de cannibales démesurés est aussi un peuple en exil rongé par les ambitions de ses chefs de meute, et le reflet maladif de la société des hommes, le scénario se charge de prendre à revers, dans un second temps, les archétypes initiaux, et nourrit, sans atteindre (ou sans chercher à atteindre) des sommets de complexité, notre immersion dans un film qui porte son front plus haut que prévu.

© Warner Bros France

Et si Bryan Singer est allé braquer son régime visuel chez le Peter Jackson du Seigneur des anneaux (à savoir une image de péplum délavé au sein de laquelle s’opère une friction bienvenue avec les éléments fantastiques), sa réalisation s’appuie sur une petite dizaine d’idées flatte-rétine (le reflet des tiges en chute libre dans un abreuvoir, des travellings suivant une cavalcade à niveau de sabot) qui relèvent ça et là, jusqu’à la conclusion un peu hâtive du récit (faisant en tout cas quelques orphelins du côté des arcs narratifs), d’un filmage global qui se passe de miracles pour arriver à ses fins.



© Warner Bros France

Alors certes, Jack n’est pas un coup de maître, et demeure, comme tous les blockbusters de Singer, le travail d’un anonyme fondamental, qui a toujours mis dans ses films un plus d’argent et de savoir-faire que de sève intime. Mais n’étant pas gagnés par l’épidémie du manque à gagner culturel, ou pressés de débusquer un chef-d’œuvre derrière le moindre ouvrage friqué, nous y voyons avant tout un divertissement réfléchi, intègre et fonctionnel, qui manque surtout de Mickey.