James Foley - notes biographiques

Biographie : Né à New-York, James Foley étudie le cinéma à l’université de Southern California (USC). En 1984, il réalise son premier long métrage, Reckless, une comédie sentimentale avec Aidan Quinn et Daryl Hannah. Deux ans plus tard, son deuxième film, Comme un chien enragé, figure en compétition au Festival de Berlin. Ces deux œuvres peignent le désarroi d’une certaine jeunesse américaine des années 80 mais c’est la seconde, par son ambiance noire et pessimiste, modèle de thriller décalé, qui marque le plus les esprits, et constitue le sommet de la filmographie de James Foley. Interprété par Sean Penn, Christopher Walken, Chris Penn et Mary Stuart Masterson, le film obtient un succès critique international. En 1987, le cinéaste américain revient à la comédie, Who’s That Girl ?, dans laquelle Madonna tient le rôle principal. Le film est charmant mais échoue au box-office. Après avoir mis en scène La mort sera si douce, d’après le roman de Jim Thompson, tièdement accueilli, il dirige Alec Baldwin, Ed Harris, Jack Lemmon, Al Pacino et Kevin Spacey dans l’adaptation cinématographique de la pièce éponyme de David Mamet, Glengarry Glen Ross, qui séduit davantage. Par ailleurs, James Foley travaille pour la télévision en tournant des épisodes de la série culte Twin Peaks crée par David Lynch et Gun crée par Robert Altman. En 1999, James Foley réalise un film d’action violent, Le corrupteur avec Mark Wahlberg et Chow Yun-fat. En 2003, il met en scène un thriller policier, Confidence, présenté en avant-première au Festival de Deauville, avec notamment Dustin Hoffman et Andy Garcia. Ces films reçoivent un accueil plutôt froid, de même que Dangereuse séduction (2007), interprété par Bruce Willis et Halle Berry. La suite également est en demi-teinte, avec un retour à la case télévision (House of Cards) et la réalisation des volets 2 et 3 de la trilogie érotique Cinq nuances de Grey, des productions sans relief mais à forte audience commerciale. La carrière de James Foley semble donc une suite de rendez-vous manqués, à l’exception du sublime Comme un chien enragé : rien que pour cette pépite noire, James Foley restera dans la mémoire des cinéphiles. Le réalisateur est décédé le 8 mai 2025 à l’âge de 71 ans.

Filmographie

– Reckless (1984)

– Comme un chien enragé (At Close Range, 1986)

– Who’s That Girl ? (1987)

– La mort sera si douce (After Dark, My Sweet, 1990)

– Glengarry Glen Ross (1992)

– Instant de bonheur (Two Bits, 1995)

– L’héritage de la haine (The chamber, 1996)

– Fear (1996)

– Le corrupteur (The Corruptor, 1999)

– Confidence (2003)

– Man and Wife (2005)

– Dangereuse séduction (Perfect Stranger, 2007)

– Cinquante nuances plus sombres (Fifty Shades Darker, 2017)

– Cinquante nuances plus claires (2018)