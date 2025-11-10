Je vais craquer - François Leterrier - critique

Le 10 novembre 2025
Une comédie vacharde qui a bien capté l’air du temps des années 80.
- Réalisateur : François Leterrier
- Acteurs : Nathalie Baye, Judith Magre, Christian Clavier, Anémone, Eddy Mitchell, Marc Porel, Henri-Jacques Huet, Jacques Maury, Anna Gaylor, André Valardy, Maureen Kerwin , Jean-Paul Zehnacker
- Genre : Comédie
- Nationalité : Français
- Distributeur : Compagnie Commerciale Française Cinématographique (CCFC)
- Durée : 1h29mn
- Date de sortie : 23 avril 1980
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Jérôme (Christian Clavier), jeune cadre dynamique, a une vie tout a fait confortable et bien réglée entre la Défense où il travaille, et son bel appartement où il vit avec sa femme Brigitte (Nathalie Baye) et ses trois enfants.
Critique : Il ne va pas falloir beaucoup pour que cette belle vitrine vole en éclats. Un soir, il va rencontrer Chris (Marc Porel), un ancien camarade de classe qui, après quelques verres, passera la nuit chez lui. Chris, beau gosse et dandy, va éblouir Jérôme qui va le suivre dans ses soirées parisiennes branchées. Ces sorties tardives vont influer sur sa vigilance, et directement ou indirectement vont conduire à lui faire perdre son poste . Qu’à cela ne tienne, il va prendre cette période de chômage comme une opportunité pour enfin pouvoir écrire le roman qu’il avait en tête. Les soirées vont aussi se poursuivre et il va s’attacher à Natacha (Maureen Kerwin), une call-girl qui le manipule, et rencontrer lors de ses balades journalières Liliane (Anémone), qu’il trouve à peine à son goût, et s’avère très collante. Brigitte va apprécier très moyennement cette nouvelle vie.
- Copyright Trinacra Films/ France 2 Cinéma
Adapté d’une bande dessinée de Gérard Lauzier, ce film à l’humour féroce capte bien l’air du temps de son époque, les années "fric", basées sur l’ascension professionnelle et les activités branchées.
Dialogué par Lauzier lui-même, le film est truffé de répliques aussi vaches que drôles.
Christian Clavier, dans un rôle pathétique d’arroseur arrosé, est parfait. C’était avant qu’il ne prenne la grosse tête en s’autodesignant comme successeur de Louis de Funès ! Les trois femmes qui forment son entourage vont quant à elles arriver à leurs fins, et donner une belle leçon à ce petit macho, finalement sans grande consistante.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.