Je vais craquer - François Leterrier - critique

Résumé : Jérôme (Christian Clavier), jeune cadre dynamique, a une vie tout a fait confortable et bien réglée entre la Défense où il travaille, et son bel appartement où il vit avec sa femme Brigitte (Nathalie Baye) et ses trois enfants.

Critique : Il ne va pas falloir beaucoup pour que cette belle vitrine vole en éclats. Un soir, il va rencontrer Chris (Marc Porel), un ancien camarade de classe qui, après quelques verres, passera la nuit chez lui. Chris, beau gosse et dandy, va éblouir Jérôme qui va le suivre dans ses soirées parisiennes branchées. Ces sorties tardives vont influer sur sa vigilance, et directement ou indirectement vont conduire à lui faire perdre son poste . Qu’à cela ne tienne, il va prendre cette période de chômage comme une opportunité pour enfin pouvoir écrire le roman qu’il avait en tête. Les soirées vont aussi se poursuivre et il va s’attacher à Natacha (Maureen Kerwin), une call-girl qui le manipule, et rencontrer lors de ses balades journalières Liliane (Anémone), qu’il trouve à peine à son goût, et s’avère très collante. Brigitte va apprécier très moyennement cette nouvelle vie.

Adapté d’une bande dessinée de Gérard Lauzier, ce film à l’humour féroce capte bien l’air du temps de son époque, les années "fric", basées sur l’ascension professionnelle et les activités branchées.

Dialogué par Lauzier lui-même, le film est truffé de répliques aussi vaches que drôles.

Christian Clavier, dans un rôle pathétique d’arroseur arrosé, est parfait. C’était avant qu’il ne prenne la grosse tête en s’autodesignant comme successeur de Louis de Funès ! Les trois femmes qui forment son entourage vont quant à elles arriver à leurs fins, et donner une belle leçon à ce petit macho, finalement sans grande consistante.