Jean-Claude Gaudin, l’heure de l’inventaire

Notre avis : Ce documentaire revient sur la vie politique du maire de Marseille, à l’aube de son retrait politique, après quatre mandats successifs à la tête de la cité phocéenne. Le film débute par le drame de la rue d’Aubagne, en 2018 : l’effondrement de deux immeubles avait provoqué la mort de sept personnes et la célèbre "Marche de la colère" des habitants de la ville. Pour les adversaires de Jean-Claude Gaudin, cette tragédie a été la conséquence logique d’une impéritie municipale, qui a aggravé les inégalités économiques et sociales entre le nord et le sud de Marseille. Et même dans son propre camp, les justifications du premier édile pour dédouaner la mairie de cette catastrophe n’ont pas convaincu (à ce sujet, les propos de Renaud Muselier, autrefois allié, aujourd’hui très critique envers Gaudin, sont sans détour).

Le portrait de cet octogénaire, la silhouette plus voûtée qu’autrefois et la démarche plus lente, donne nettement l’impression que la politique politicienne a nettement parasité la carrière de Gaudin, avec des alliances sans aucune logique, sinon électoraliste (entre autres avec le FN pour les premières élections régionales de 1986, avec Force Ouvrière dans un système de co-gestion de la ville). On se demande si, dans le contexte marseillais, les notions de gauche et de droite ont encore un quelconque sens, puisqu’au gré des stratégies parfois machiavéliques, les uns et les autres nouent des pactes pour parvenir au pouvoir. Patience étant mère de vertu, le gouailleur baron de Marseille, adversaire malheureux de Gaston Defferre en 1983 et de Robert Vigouroux en 1989, a conquis la mairie en 1995. Le film relate davantage cette carrière publique riche de mandats (député, sénateur, ministre...) que le bilan des actions au service de Marseille. Les partisans de Gaudin en seront fâchés. Ses détracteurs y verront comme un signe.