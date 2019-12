Jésus - La critique du film

Résumé : Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la campagne auprès de sa grand-mère. Il est scolarisé dans une école catholique et doit s’adapter à un nouvel environnement. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus apparaît. Dès lors, tous les souhaits de Yura se réalisent.

Notre avis : Avec Jésus, Hiroshi Okuyama, réalisateur d’à peine vingt-trois ans, réussit un premier film très original, situé au croisement des cinémas d’Hirokazu Kore-Eda et d’Ishii Katsuhito, le réalisateur de The Taste of Tea, et qui parvient, en à peine plus d’une heure, à brosser le portrait attachant d’un garçon solitaire tout en menant, à hauteur d’enfant, une réflexion douce-amère sur la foi.

À l’aide de séquences burlesques dans lesquelles un Jésus miniature apparaît au jeune Yura, le film se demande, comme Terence Malick dans The Tree of Life, quelle signification donner aux événements injustement tragiques et s’il est possible de continuer à croire, lorsqu’on est durement éprouvé par la vie. Prenant soin de ne verser ni dans le prosélytisme religieux ni dans la critique nihiliste, Jésus constitue une véritable révélation. Il met en scène, de manière juste et nuancée, les interrogations qui habitent chacun d’entre nous.