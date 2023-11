Jeunes cœurs éprouvés - Richard Yates - critique du livre

Résumé : New York, années 1950. Michael Davenport, vétéran de guerre, est un jeune poète en herbe, extrêmement ambitieux. Ses efforts pour s’établir par lui-même en tant qu’écrivain, quitte à essuyer des échecs, se heurtent au fait que sa femme, Lucy, possède une fortune privée s’élevant à des millions de dollars. Lucy, élégante et timide, n’est quant à elle jamais tout à fait certaine de ce qu’on attend d’elle. Et les Davenport ne peuvent s’empêcher de se comparer aux autres, dont la vie semble toujours bien plus belle, accomplie et heureuse que la leur…

Critique : Dans ce roman mélancolique, Richard Yates crée une communauté d’artistes en herbe ou ratés, au talent médiocre. Peintres, poètes ou dramaturges, ils se rencontrent dès les premières pages, quasiment en même temps que les deux héros, Lucy et Michael. Leur presque coup de foudre, alors aussi commun que les conscriptions à venir pour le Vietnam, les mène au mariage, puis à la parentalité, puis à la vie en banlieue, près-mais-pas-trop de New York. Les parallèles avec La fenêtre panoramique, adapté par Sam Mendes sous le titre Les Noces Rebelles, sont ainsi multiples, l’auteur s’attaquant ici aussi au désamour.

Lucy est brillante, impertinente, mais juste ce qu’il faut, jolie, sans être vraiment belle. Son personnage est vrai, ironique et un peu triste, allégorie de ces femmes que l’on appelle « mon chou », alors mères, épouses, muses, jamais artistes elles-mêmes, jamais libres, même lorsqu’elles le sont en apparence. C’est dans la deuxième partie du roman, encadrée par deux autres centrées sur Michael, que le caractère piquant de la jeune femme se développe et se dévoile, tandis qu’elle essaie de laisser libre court à ses ambitions artistiques, ni vraiment comédienne, ni vraiment autrice, ni vraiment peintre, souvent muselée par ceux qu’elle croise et dont elle s’entoure. Richard Yates parvient ainsi, malgré ces années 1950 puis 1960 étouffantes pour les femmes, à créer une héroïne nuancée et sensible qui équilibre son roman et le machisme de ses personnages masculins. Eux paradent avec de jolies filles à leur bras, regrettent de s’être mariés trop jeunes, suivent des thérapies à contrecœur et s’efforcent de laisser une juste place à l’art malgré tout.

Comme en témoigne la préface de la traductrice, Aline Azoulay-Pacvoň, Richard Yates s’est inspiré de lui-même pour Michael et même pour les tribulations des autres, entre écriture, professorat, vie sociale jamais épanouissante et vie de couple balbutiante. En cela et dans les thèmes centraux de Jeunes cœurs éprouvés, d’aucuns songeront à Don Carpenter et à la douce mélancolie californienne de ses romans, pendants ensoleillés et pacifiques aux livres atlantiques de Richard Yates.