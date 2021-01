John Wick 2 – le test blu-ray

Résumé : John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome, où il va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde.

Le film : La recette du bigger, faster, stronger, on connaît bien, surtout lorsqu’il s’agit de justifier par la facilité l’existence d’une suite. Du succès de John Wick auquel peu de gens s’attendaient (même pas l’équipe du premier film) a découlé cette envie d’en prolonger le plaisir, avant même d’avoir l’idée pour vraiment le faire. Même si la légitimation de ce second opus peine un peu à convaincre, malgré son rattachement au premier chapitre via sa scène d’introduction, Chad Stahelski et son scénariste Derek Kolstad étoffent bien plus l’univers effleuré en 2014 en créant de A à Z une société de tueur à gages, régie par un code d’honneur traditionnel. Comme ce qu’avait fait Gareth Evans avec son Raid 2 (autre suite à laquelle on pense forcément au regard de ce John Wick 2), le désir de complexifier son monde n’interfère jamais avec celui de pousser plus loin sa violence et sa brutalité. Plus d’environnements, plus de personnages, plus d’armes, plus de punchlines, ce deuxième volet ouvre ses portes vers une diversité bienvenue. Plus que de préserver toute la sève du premier épisode, le film de l’ancien cascadeur en accroît la saveur grâce à une réalisation classieuse parfaitement valorisante des chorégraphies multidisciplinaires, pour un divertissement racé et élégant. Vivement le troisième.

Copyright : Metropolitan FilmExport

Metropolitan accouche d’un festival du module avec pas moins de 13 d’entre eux. Dans l’ordre : commentaire audio du réalisateur et de Keanu Reeves, scènes coupées, Retro Wick : Le succès surprise de John Wick, L’entraînement, Prévisualisations des séquences d’action, Keanu & Chad : Une association du tonnerre, Le monde souterrain, En voiture ! La conception d’une scène, les outils de John, décompte létal, Dog Wick et enfin quelques bandes-annonces de Metropolitan. Au vu de la réussite des scènes d’actions de ce second chapitre, on apprécie tout particulièrement ce qui touche à l’entraînement des acteurs, aux armes, et à la mise en place des cascades et autres chorégraphies. Comme pour le film, on s’éclate plutôt bien devant ces bonus impressionnants par ce qu’ils montrent en terme de préparation physique et d’organisation méticuleuse. Respect.

Pour John Wick 2, le top démo ne passe vraiment pas loin. Dès la jubilatoire séquence d’introduction l’image marque par ses somptueuses couleurs, d’une vivacité assez remarquable appuyée par un cadre nocturne aux noirs très profonds. Tout y est pour savourer la photographie stylisée de Dan Laustsen, du niveau de détail à la colorimétrie étincelante, en passant par la beauté du grain venant apporter du caractère à un film qui n’en manque pas. De quoi prendre son pied.

Encore une fois Metropolitan fait très bien les choses en proposant ni plus ni moins qu’une VO en Dolby Atmos. Puissant et complet, ce mixage pose cependant problème dans son équilibrage, pour quiconque n’étant pas équipé d’une sono prenant en charge ce format audio. En comparaison, son énorme VF en DTS-HD Master Audio 5.1, qui certes perd certaines informations, se montre bien plus percutante et vrombissante dans les séquences d’actions, en mode même un peu trop bourrin devant les cascades et explosions les plus bruyantes (on chipote). Quoi qu’il en soit, malgré ces légères réserves, la grande qualité de ces deux pistes audio participe à rendre ce John Wick 2 parfaitement immersif et purement jouissif.