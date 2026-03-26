Johnny - au jour le jour - 1943/1966 - Frédéric Quinonero - critique

Résumé : En 2006, la parution de JOHNNY L’ÉPHÉMÉRIDE créait l’événement. Salué par l’Idole elle-même et préfacé par Michel Mallory, l’ouvrage s’est imposé comme la « bible » des fans et des professionnels. Vingt ans plus tard, Frédéric Quinonero livre l’édition définitive de ce travail monumental. Conçue comme un agenda en quatre volumes, cette série vous invite à suivre Johnny pas à pas. Plus qu’une chronologie, c’est un compagnonnage d’une vie.

Critique : Frédéric Quinonero est l’auteur de nombreuses biographies consacrées à des artistes de la chanson ou du cinéma, de Juliette Binoche à Sophie Marceau en passant par Jane Birkin, Patrick Bruel, Julien Doré, Jean-Jacques Goldman, Édith Piaf, Michel Sardou, Sheila et quelques autres. En 1970, il découvre sur le poste de télévision familial un grand escogriffe blond, en passe de devenir l’un des chanteurs les plus emblématiques de sa génération. Sa fascination pour Johnny Hallyday ne le quittera plus. Comme tous les enfants de l’époque, il compile dans des cahiers articles découpés dans la presse, paroles de chansons, listes de passages télévisés. Plus tard, l’informatique l’aide à compléter le parcours tant professionnel que privé du chanteur. C’est donc tout naturellement Johnny Hallyday qui étrenne sa carrière de biographe avec L’Éphéméride paru au Éditions Tournon en 2006. Un ouvrage salué par l’entourage de la star et la profession pour son incroyable précision et sa capacité à faire connaître le vrai Johnny, l’homme et l’artiste, loin des poncifs et des clichés habituels.

Vingt ans plus tard et presque neuf ans après la mort de l’artiste, L’Éphéméride s’enrichit de nouvelles informations et fait l’objet d’un découpage en quatre volumes. Sorti le 25 mars 2026, le premier recueil, intitulé Johnny, au jour le jour, 1943-1966 nous ramène aux racines du destin, s’échelonnant du 3 mai 1908 avec la naissance de Léon Smet à Schaerbeck, près de Bruxelles au 31 décembre 1966 où Johnny Hallyday et Eddy Mitchell sont réunis dans un même spectacle à Liège. Et si tout commence et finit par la Belgique, ce n’est pas juste une histoire belge mais bien celle de celui qui restera pour toujours l’idole des Jeunes. La version originale qui couvrait la période de 1943 à 2006 comptait 314 pages. 167 pages composent cette nouvelle mouture consacrée aux seules vingt trois premières années de Johnny Hallyday. Quelques erreurs ont été rectifiées, quelques événements ont été précisés pendant que de nombreuses archives municipales ou communales jusqu’alors inconnues ou des articles de presse restés dans l’ombre étaient exhumés après la disparition du chanteur en 2017. Une fois encore, la persévérance de l’auteur à rassembler les faits récoltés, les vérifier et les replacer dans leur contexte fait de la description minutieuse de cet itinéraire hors du commun un ouvrage de référence pour qui s’intéresse de près ou de loin à la légende Hallyday.

La mise en page, toute en noir et blanc et d’une parfaite sobriété, restitue le format des articles de presse originaux. D’autres pages résument le déroulement de journées emblématiques, date après date. À l’inverse d’un roman, la lecture chronologique n’est pas obligatoire, chacun pouvant, tout à loisir, choisir de ne s’arrêter que sur ses chapitres préférés. Il serait néanmoins dommage de se priver de l’intégralité de ce bel hommage.