Le bestiaire des mondes d’Aldébaran – Olivia Le Moëne, Leo – la chronique BD

Résumé : Une démarche scientifique appliquée à un univers fantastique : telle est la recette de ce bestiaire fictif, d’un réalisme pourtant très saisissant. Il dévoile la faune qui peuple les mondes d’Aldébaran, l’univers de l’auteur brésilien d’expression française Luiz Eduardo de Oliveira, plus connu sous le nom de Leo. À mi-chemin entre art et science, cette œuvre est une création à la futée et originale !

Critique : Les mondes d’Aldébaran est une série de science-fiction qui se déroule sur des exoplanètes, situés dans différents univers. La première planète de la série est Aldébaran, elle a été colonisée par quelques colons venus de la Terre. Des évènements naturels étranges perturbent leur installation. Cette planète comme celles que les lecteurs.rices découvrent au fur et à mesure du cycle de la série sont habitées par des faunes et des flores inconnues jusqu’ici. L’imagination talentueuse de Leo a donné vie par des dessins à la fois légers et précis à des animaux marins, terrestres et volants. Ce bestiaire se propose de façon ingénieuse de les identifier et les présenter.

Olivia Le Moëne est à l’origine de cet album. Elle n’est pourtant ni autrice, ni éditrice... Chercheuse française exerçant en Suède, éthologue de formation spécialisée dans les neurosciences comportementales, elle est amatrice de bande dessinée et grande connaisseuse de l’univers de Leo. Elle ose écrire à l’auteur pour lui soumettre son idée de bestiaire. Leo, séduit par l’idée, se met au travail et ensemble il donne forme à ce beau livre édité par Dargaud fin 2025.

Le bestiaire des mondes d’Aldébaran – page 18-19 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Olivia Le Moëne, Leo / Dargaud.

Il ne faut pas oublier le rôle de Kim Keller, personnage principal de la série. Elle a confié aux auteurs ses carnets d’observations ainsi que le rapport de l’Institut d’étude de la Mantrisse. Cette créature, la Mantrisse, est une espèce douée d’intelligence et Kim Keller est capable d’entrer en communication avec elle. Cette créature mystérieuse est un élément clé de l’intrigue de la série et la dernière partie du bestiaire lui est intégralement consacrée. À partir des notes et croquis de Kim Keller, ici comme le jeu entre fiction et réalité, Olivia Le Moëne et Leo ont réalisé un ouvrage encyclopédique présentant une quarantaine d’espèces des Mondes d’Aldébaran.

Le bestiaire des mondes d’Aldébaran – Kim Keller Tous droits de reproduction réservés © 2025, Leo / Dargaud.

Les descriptions ont été rédigées par Olivia Le Moëne. Cette dernière parvient avec une grande intelligence à livrer un discours scientifique complètement fictif. Elle s’amuse ici à créer un ensemble cohérent de texte pseudo-scientifique très précis et analytique. Ces descriptions répondent à la forme classique des bestiaires. La chercheuse réussit par ses texte autant à faire réfléchir que sourire les lecteur.rices. Nous découvrons des paragraphes complétement loufoques, mais tout à fait bien écrit scientifiquement.

Le bestiaire des mondes d’Aldébaran – page 20-21 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Olivia Le Moëne, Leo / Dargaud.

Ces textes sont accompagnés par de très belles illustrations en couleurs réalisées sur un ordinateur par Léo. Elles peuvent surprendre, car ce style de dessins est tout à fait différent de celui qu’il utilise dans sa série. Cependant, ces illustrations souvent en pleine page apportent à ce bestiaire une touche d’élégance supplémentaire et accentuent un peu plus le vrai semblant scientifique de l’ouvrage. La combinaison des textes, croquis et illustration donnent un ouvrage complétement bluffant et habilement trompeur !

Cet album plaira forcément à tous les amateurs de la série, mais aussi à tous les curieux de ce que la combinaison de fiction et de la science peuvent produire quand elles sont associées sans aucun autre intérêt que celui de donner à réfléchir autant qu’à rêver.