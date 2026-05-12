Faust, une légende allemande - Friedrich Wilhelm Murnau - critique

Résumé : Mephisto (Emil Jannings) a décidé que la Terre lui appartenait. L’Archange Gabriel (Werner Fuetterer) lui parle de Faust (Gösta Ekman), un vieux savant dont les actions prouvent que le bien existe encore.

Critique : En 1926, fort du succès de son précédent film Le dernier des hommes (Der letze mann), Murnau obtenait carte blanche et la promesse d’un budget illimité de la part du studio UFA. Le cinéaste décide de s’attaquer au mythe de Faust d’après l’œuvre de Goethe, basée sur un conte populaire germanique.

Ce projet ambitieux et démesuré va amener Murnau à innover sans réserves dans un cinéma toujours muet et encore débutant. Mouvements de caméra encore jamais expérimentés, trucages complexes et sophistiqués, compositions de séquences quasi picturales qui déclinent les noirs et blancs avec une incroyable maestria (excellent travail de Carl Hoffmann, directeur de la photo qui a aussi travaillé avec Fritz Lang)...

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Sur une légende universelle qui contient une histoire d’amour tragique, Murnau propose une œuvre qui prouvait, si besoin était, que le cinéma était un art à part entière : un moyen d’expression unique. Au delà de ses prouesses techniques, le film dégage une poésie d’une tristesse déchirante.

La notoriété de Murnau va le conduire aux États-Unis, immédiatement après, où il va tourner un autre chef-d’œuvre pour la Fox. Ce sera L’aurore (Sunrise). Malheureusement l’insuccès public de ce film le contraindra à des productions plus formatées jusqu’à l’exceptionnel Tabou (1931). Mort accidentellement peu après le tournage de ce film à seulement quarante-deux ans, le cinéaste ne passera jamais au parlant.