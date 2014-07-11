La ritournelle - Marc Fitoussi - critique

Le 11 mai 2026
Une molle comédie douce amère, sauvée par sa distribution.
- Réalisateur : Marc Fitoussi
- Acteurs : Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Anaïs Demoustier, Audrey Dana, Pio Marmaï, Michael Nyqvist, Clément Métayer, Jean-Charles Clichet
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Société nouvelle de distribution (SND)
- Durée : 1h38mn
- Date de sortie : 11 juillet 2014
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Résumé : Brigitte (Isabelle Huppert) et Xavier (Jean-Pierre Darroussin) dirigent une exploitation agricole où ils élèvent des bovins de grande qualité. Autant Xavier est terrien et pragmatique, autant Brigitte est rêveuse, dépressive et fantasque.
Critique : Voilà un film sympathique, bienveillant avec ses personnages, très bien interprété, mais qui au final nous propose une fable passée au robinet d’eau tiède, plutôt mollassonne, et pas vraiment crédible.
Certes, il est cocasse de voir Isabelle Huppert flatter la croupe des vaches, s’ennuyer à un concours agricole, pour rentrer chez elle afin de lire des romans intellectuels et cuisiner du tofu, face à un Darroussin tel qu’en lui-même.
- Copyright Les Films de la Suane/France 2 Cinéma/Vito Films/SND
Le récit repose sur la parenthèse que s’accorde Brigitte, soudain atteinte du démon de midi. Une escapade parisienne, loin de correspondre à ses aspirations, sera surtout l’occasion pour elle de faire le point sur sa vie et reconnaître ce qui est essentiel.
Rien de bien nouveau dans cette comédie douce amère, tout de même un peu poussive : un film qualité française, qui n’apporte rien de neuf, dans un monde sans vrais problèmes, où les questions existentielles peuvent s’épanouir tranquillement dans un univers peuplé de personnages plus cocasses les uns que les autres.
Aussitôt vu, aussitôt oublié, ce long métrage propose par contre une belle distribution, où le couple vedette croise les jeunes et encore relativement méconnus Pio Marmaï et Anaïs Demoustier.
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