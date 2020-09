Josep - Aurel - critique

Résumé : Dans ce film, Aurel raconte l’histoire de Josep Bartoli, dessinateur engagé contre la dictature de Franco, de sa détention dans un camp de réfugiés en France en 1939, jusqu’à sa fuite au Mexique. Il met en lumière l’amitié qui se noue alors entre l’artiste et un gendarme français.

Critique : Qui mieux qu’un autre dessinateur pouvait évoquer le destin incroyable de cet homme ? Car c’est avec le crayon que Josep Bartoli revendiqua sa liberté ! Il dessine l’enfer des camps et capture, par des traits précis et expressifs, toute la souffrance de ses compatriotes. Servant d’exutoire, ses esquisses devinrent par la suite un témoignage précieux de cette période. Aurel a d’ailleurs choisi de mettre en scène l’œuvre de Bartoli, en intégrant quelques-unes d’entre elles dans son film. Ainsi, leurs dessins se conjuguent, nourrissant un récit puissant et poétique, grâce à la distance que permet ce mode de représentation.

Les dessins d’Aurel offrent une grande variété de styles et de techniques. D’une époque à l’autre, le trait évolue : relativement marqué, il s’affine et se précise parfois, tandis que les couleurs s’étoffent avec la rencontre de Frida Kahlo. Les dessins à la plume, au crayon, au feutre ou sans trait, s’entremêlent et constituent autant d’outils sensibles au service du récit et des émotions.

Les planches se succèdent davantage qu’elles ne se fondent, et il en résulte un rendu quasi-artisanal de l’animation, qui a beaucoup de charme. Aurel revendique son choix d’utiliser le dessin, cet « art du raccourci » pour raconter le réel avec une force qui ne pourrait être trouvée autrement. Il préfère d’ailleurs parler de « film dessiné » plutôt que de film d’animation.

Les images prennent vie grâce aux voix d’acteurs talentueux dont Sergi López (dans le rôle de Josep) ou encore de Gérard Hernandez (dans celui du grand-père), ainsi qu’à celle de la chanteuse Sílvia Pérez Cruz (dans celui de Frida Kahlo), qui nous émeut tout au long du film par sa pureté et sa fragilité. La bande-son, enregistrée avant même le début du travail d’animation, participe pleinement à l’œuvre finale. L’hommage ainsi rendu à Josep Bartoli apporte quelque chose de plus au dessin, afin de lui redonner vie de la meilleure façon qui soit, selon les mots mêmes du réalisateur. Redoutant et désirant à la fois ce passage de la solitude de la planche au monde pluriel de la réalisation, Aurel réussit magnifiquement son projet.

A l’image de Bartoli, le dessinateur-cinéaste met son travail au service de la vérité et de la mémoire, et nous offre un beau moment artistique !

