Jours sans faim - Delphine de Vigan - critique du livre

Résumé : Laure est une jeune femme de 19 ans, elle est étudiante. Un jour, le froid s’empare de son corps. Il est temps d’aller consulter. C’est ainsi qu’elle se retrouve hospitalisée, pesant à peine 35 kg pour 1m75. C’est le Docteur Brunel qui va la prendre sous son aile et tenter de la sauver.

Critique : Delphine de Vigan nous relate avec des mots très justes et touchants ce que Laure ressent au plus profond de son corps. C’est quelque chose qui la pousse toujours à aller plus loin dans le jeûne, une sensation de dépendance et de bien-être. Elle ne peut pas lutter. Elle ne se sent bien que lorsque son corps est vide.

Difficile pour Laure de se rappeler comment elle est en arrivée à cette situation extrême. Elle fait appel à ses souvenirs et tente de trouver les causes du déclenchement de sa maladie : une mère internée à trente-trois ans pour folie, un père alcoolique, un copain qui lui annonce que finalement il va se marier avec une autre, le passage à un régime végan…. Les causes ne sont pas si simples à identifier.

Les journées s’égrènent et se ressemblent dans cet hôpital. Laure passe alors le temps comme elle peut. Elle s’essaie au tricot, réalise des collages, écrit des lettres qu’elle n’envoie pas. Elle échange et se lie d’amitié avec des voisines de chambres ; tous les mouvements de l’établissement sont ainsi analysés. Ces journées sont heureusement ponctuées par des temps qui permettent de donner des repères aux patients : la pesée, les repas transportés dans un chariot dénommé la tortue, la visite du médecin. L’autrice met également l’accent sur le traitement de cette maladie et les difficultés à l’assimiler. En revanche, on ne sait pas exactement en quelle année se déroule le roman, même si le récit nous laisse quelques indices, comme le franc toujours en vigueur ou encore des références à des émissions sur Antenne 2.

Le lecteur n’a qu’une envie, celle de savoir si Laure va réussir à retrouver une alimentation normale et à dépasser ses peurs pour enfin pouvoir vivre normalement. Le chemin vers la guérison est un long combat. Jours sans faim est un court roman, noir, intense et bien écrit. On voit évoluer les patients et la confusion de leurs sentiments.

Publié aux éditions Grasset pour la première fois en 2001, sous le pseudonyme de Lou Delvig, afin de ne pas heurter sa famille, c’est le premier roman d’une longue série pour Delphine de Vigan.