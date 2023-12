Juste un souvenir - Gérard Vantaggioli - critique de la pièce

Résumé : En disant les mots de Cocteau, Vian, Mouloudji, Trenet, Queneau, Myriam Boyer traverse les chansons qui jalonnent l’existence. Elle les joue en un grand monologue passionné, une déclaration d’amour au théâtre et à la vie. "Juste un souvenir", c’est une chanson sans musique, les paroles d’un rêve qui ne veut pas finir. Pour partager le temps d’un soir un éternel présent.

Critique : À la fois réalisatrice, actrice, scénariste et metteur en scène, Myriam Boyer commence, à la fin des années 60, sa carrière à la télévision sous la houlette des réalisateurs de l’Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF). Très vite, le cinéma lui tend les bras mais c’est finalement le théâtre qui la fera connaître. En 1997, elle reçoit le Molière de la meilleure comédienne pour Qui a peur de Virginia Woolf ?, en 2008 pour La vie devant soi et en 2012 pour Chère Elena déjà joué au théâtre de Poche.

Copyright Gérard Vantaggioli

Elle met sa parfaite élocution et son timbre légèrement éraillé au service de textes qui ont traversé les décennies mais continuent de faire surgir des souvenirs souvent enfouis depuis longtemps. Alors, pour faire éclater toute l’intemporalité de ces chansons universelles de Vian, Cocteau, Queneau, Trenet, Aragon et tant d’autres, la comédienne choisit de les dépouiller de leur musique pour en extraire la substantifique moelle et offrir à un public captivé par tant de grâce la beauté brute et simple des mots de ces grands auteurs.

Toute de noir vêtue, une femme pose son gros sac noir en croco, dans la salle d’attente d’une gare. Elle est à la croisée des chemins. Quelle direction va donc prendre ce voyage auquel elle nous convie ? Suivant le cours de la vie, il se promène sur le chemin de la nostalgie pour ensuite évoquer, entre tendresse et facétie, des amours quelquefois capricieuses, souvent lumineuses. La complainte des sentiments de Michel Vaucaire, Chanson tendre de Francis Carco, Où sont mes amants ? de Charles Cachant, Le mal de Paris de Mouloudji, Si tu t’imagines de Raymond Queneau, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? de Louis Aragon, La dame de Monte-Carlo de Jean Cocteau, Tout fout l’camp de Raymond Asso et quelques autres extraits de chansons transposées sur scène retracent le parcours complexe d’une femme, dont l’apparente banalité transcendée par la qualité littéraire des textes et la chaleur de l’interprétation permettra à toutes ses congénères féminines de s’y reconnaître.

Copyright Gérard Vantaggioli

Au cœur d’une mise en scène sobre, les apparitions fugaces mais répétées d’un amant hypothétique (Philippe Vincent) à l’allure patibulaire servent de transition entre passé et présent et renforcent la trame narrative tout en composant un clin d’œil malicieux sur les péripéties de la vie amoureuse.

Unis dans une même voix, public et artiste entonnent Le temps des cerises, cette chanson de Jean-Baptiste Clément porteuse d’autant de nostalgie que de gaîté pour conclure joyeusement cet hymne à la poésie et au théâtre.