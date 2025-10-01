Kahlo – Inès Boittiaux - chronique livre

Le 26 novembre 2025
Inès Boittiaux écrit cette biographie de Frida Kahlo (1907-1954) mise en valeur par la présence d’illustrations pleine page, ou encore sous forme de dépliant permettant de les regarder en détail. Ce beau recueil raconte le parcours d’une artiste hors norme.
- Auteur : Inès Boittiaux
- Collection : L’art + grand
- Editeur : Hazan
- Genre : Beaux Arts
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 1er octobre 2025
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
Résumé : « Kahlo » présente la vie de Frida Kahlo et son travail de peintre. Un grand nombre de ses œuvres illustrent les différents moments de son existence...
Critique : Inès Boittiaux raconte en quelques courts chapitres qui était Frida Kahlo. Elle revient sur les temps forts d’une existence frappée par le destin, celle d’une peintre mexicaine qui a exploré l’expression de ses émotions et de son histoire par ses toiles.
Chaque chapitre est consacré à une période de la vie de l’artiste. Et tous sont richement illustrés de magnifiques peintures reproduites soit en entier, soit en partie.
Frida Kahlo a excellé dans le portrait et surtout dans l’autoportrait. Ils sont nombreux dans ce recueil mettant en scène la peintre dans différentes tenues, en passant par des cadrages variés.
Inès Boittiaux expose également les sujets de Frida Kahlo : l’autoportrait, certes, mais aussi des thématiques récurrentes, comme la douleur et la souffrance avec lesquelles elle a grandi depuis son accident de car. L’artiste représente aussi les motifs, symboles et objets de sa culture mexicaine. Ces éléments ressortent de plusieurs manières : tout d’abord dans ses vêtements et coiffures, puis dans les animaux et fruits présents dans les tableaux et aussi dans certains symboles, comme les pyramides précolombiennes. Enfin, Frida Kahlo s’est très vite sentie concernée par la politique. Elle ajoute dans ses toiles plusieurs visages de personnalités marquantes du communisme, comme Karl Marx.
Tout cela se mélange selon les périodes pour donner ces tableaux qui fascinèrent André Breton, bien que Frida Kahlo se défende d’être surréaliste. Pour elle, ses peintures ne racontent que son vécu et ses sentiments.
- Diego et moi, (détail), 1949, huile sur toile, 29,8x22,4 cm, collection particulière
- Copyright photo Fine Art Image / Copyright Hazan 2025
Les toiles sont très bien mises en avant, souvent pleine page. Elles nous fascinent. Les yeux de Frida Kahlo dans ses autoportraits semblent plonger au fond de notre regard. Certaines peintures, probablement afin de tenir dans le format du recueil, sont reproduites de manière incomplète. Le plus souvent, il manque les bords. L’éditeur a ajouté plusieurs pages à déplier, pour donner à regarder ces œuvres en grand et mieux s’imprégner des détails.
Portraits et autoportraits s’enchaînent, sans oublier les natures mortes. Nous découvrons ainsi une partie de l’œuvre de Frida Kahlo que l’on peut mettre en parallèle avec les périodes de sa vie.
Kahlo présente l’œuvre de Frida Kahlo. L’artiste a peint peu de tableaux, mais a réussi à insuffler dans chacun d’eux une grande intensité que l’on sent au fil des pages.
124 pages – 39,95 €
