La ballade de Bruno - Werner Herzog - critique

Le 7 décembre 2025
Le tragique destin d’un inadapté qui sort de prison. Une triste balade orchestrée avec une belle humanité par Werner Herzog.
- Réalisateur : Werner Herzog
- Acteurs : Eva Mattes, Bruno S., Clemens Scheitz, Alfred Edel, Vaclav Vojta, Bukhard Driest, Wilhem von Homburg
- Genre : Drame
- Nationalité : Allemand
- Durée : 1h48mn
- Titre original : Stroszek
- Date de sortie : 26 octobre 1977
Résumé : Berlin. Bruno (Bruno S.) reçoit les dernières recommandations des autorités avant de sortir de prison. À peine dehors, il se rend dans un bar où il retrouve Eva (Eva Mattes), une prostituée. Celle-ci est malmenée par deux proxénètes particulièrement grossiers.
Critique : Bruno S., musicien de rue et acteur de circonstance, joue quasiment son propre rôle. C’est un être un peu frustre, un rêveur d’une grande gentillesse. Quand il sort de prison, où l’on vient de lui faire la leçon, notamment de ne plus boire, il s’écrit en parlant de lui à la troisième personne "Bruno entre en liberté". Cette réplique inversée illustre bien la personnalité de ce curieux bonhomme peu armé pour la vie, et anticipe bien ce qui se passera par la suite.
La gentillesse de Bruno va le conduire à héberger Eva dans son petit appartement où les instruments de musique dominent. Toujours harcelés par les deux souteneurs, les deux amis vont décider sur les conseils de Scheitz, un voisin âgé (Clemens Scheitz), de le suivre aux États-Unis où ce dernier doit rejoindre un cousin garagiste qui s’y est installé.
Malheureusement, le rêve américain ne va pas vraiment avoir lieu pour l’improbable trio allemand. S’il n’y a pas de place à Berlin pour ces personnages inadaptés, il n’y en aura pas plus en Amérique, malgré les apparences de l’accueil.
Werner Herzog suit, avec bienveillance et humanité, le parcours de Bruno et sa petite philosophie toute personnelle, voué à multiplier les échecs.
La dernière scène dans un parc d’attractions est tout aussi ironique que pathétique.
Un film tristement humain, mais aussi d’une grande bienveillance.
- Copyright WH Films Produktion
