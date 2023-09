Intouchables - la critique

3 personnes

Résumé : À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref, la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... intouchables.

Critique : Bouleversés par un documentaire (diffusé dans l’émission de Mireille Dumas, "Vie privée, vie publique"), lequel relatait l’attachement grandissant entre Philippe Pozzo di Borgo et Abdel (Driss dans le film), deux hommes que socialement tout oppose, Éric Toledano et Olivier Nakache saisissent l’occasion au vol pour monter d’un cran dans le développement d’une amitié virile aussi improbable qu’inconciliable (du moins dans un premier temps). Et pour cause, à la suite de deux œuvres chorales (Nos jours heureux et l’abouti Tellement proches), le duo derrière la caméra de Je préfère qu’on reste amis... revient à ses débuts en axant leur nouveau long métrage autour d’un scénario solide renforcé par la justesse de ton amené par un duo quatre étoiles qui donne toute l’intensité nécessaire à leurs moindres faits et gestes, tant humoristiques qu’émotifs. © 2011 Gaumont. Tous droits réservés. L’entreprise est d’autant plus louable qu’ils mettent une fois encore en présence des univers scéniques aussi antagonistes que le talent d’un acteur chevronné de la trempe de François Cluzet associé au style décalé d’un humoriste ayant fait ses premières armes sur Canal+, par l’entremise de petits sketches du Service après-vente, où il continue toujours à nous faire rire aux côtés de Fred. En démarrant à pleins gaz à bord de la Maserati vrombissante de Philippe, conduite par Driss et poursuivie par la police qu’il parviendra à biaiser en ce qui concerne le motif de cette vitesse excessive, le spectateur assiste sans la moindre explication à une scène inaugurale que les réalisateurs éclairciront en toute fin de parcours quant à la destination ultime de leur folle escapade. Avant de s’y atteler, ils misent à fond la carte de l’humour en immisçant un jeune banlieusard dans le luxueux hôtel particulier d’un ex-homme d’affaires devenu tétraplégique en raison d’un accident de parapente. © 2011 Gaumont. Tous droits réservés. À l’instar du tandem Depardieu/Rouve, la magie opère grâce à une divergence au niveau des musicalités de jeu qui arriveront à s’accorder sur un même terrain d’entente lors d’un épilogue déchirant de vérité que l’on n’est pas prêt d’oublier. Sous les dehors de la comédie se cache un drame intense et émouvant qui restera sans conteste comme l’un des meilleurs films français de l’année. Le rendez-vous est déjà fixé pour la prochaine cérémonie des César...

