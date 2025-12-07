Désiré - Sacha Guitry - critique

Résumé : Odette Cléry (Jacqueline Delubac) s’entretient avec son amant, le ministre des Postes, Félix Montignac (Jacques Baumer) sur leur villégiature prochaine à Deauville. Pendant ce temps en cuisine, Adèle (Pauline Carton) la cuisinière, papote avec Madeleine (Arletty), la femme de chambre.

Critique : Pour assurer l’intendance de son séjour à Deauville, il est hors de question pour Madame Cléry de s’y rendre sans valet de chambre. Elle a d’ailleurs déposé une annonce en ce sens. C’est alors que se présente Désiré (Sacha Guitry) à la porte de service. L’homme, très poli et distingué, plaît aux deux domestiques. Mais va t-il convenir à l’exigeante patronne ?

Il s’agit pour Sacha Guitry de l’une de ses fameuses "mises en conserve" : l’adaptation au cinéma d’une pièce de théâtre de son cru.

Désiré, valet de chambre distingué, est interprété avec malice par le cinéaste lui-même, qui va prouver ? côté cuisine comme côté salon que les domestiques en savent long sur leurs employeurs, alors que ces derniers ne connaissent rien d’eux, même pas leur nom de famille ! De plus, Désiré a le tort de tomber amoureux de toutes ses maîtresses, si l’on peut dire. Odette Cléry n’échappera pas à la règle.

Mine de rien, Guitry témoigne avec humour, non pas de la lutte des classes, mais des indéfectibles différences de classes.

L’origine théâtrale de l’œuvre n’est absolument pas gommée. Le film ne se déplace jamais en dehors de l’appartement parisien, puis de la maison de Deauville. Le cinéaste a convoqué des interprètes dits de caractère : Pauline Carton, cuisinière philosophe, amoureuse d’un agent de police ; Arletty et sa légendaire gouaille ; Jacques Baumer et Saturnin Fabre, figures excentriques du cinéma français de l’époque, auxquels il confronte son épouse du moment, Jacqueline Delubac.

De plus, le cinéaste nous gratifie de monologues alambiqués et volontairement bavards tout à fait savoureux.

Du pur Guitry : on en redemande !

Le film a fait l’objet en 1996 d’une seconde adaptation, réalisée par Bernard Murat, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre.