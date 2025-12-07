Désiré - Sacha Guitry - critique

Le 7 décembre 2025
Sacha Guitry adapte avec bonheur sa propre pièce de théâtre. Le plaisir est double grâce à sa distribution exceptionnelle.
- Réalisateur : Sacha Guitry
- Acteurs : Jacques Baumer, Sacha Guitry, Jacqueline Delubac, Pauline Carton, Arletty, Saturnin Fabre, Alys Delonde
- Genre : Comédie, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Les Acacias, Films Sonores Tobis
- Durée : 1h46mn
- Reprise: 5 novembre 2025
- Date de sortie : 3 décembre 1937
L'a vu
Veut le voir
– Reprise en version restaurée : 5 novembre 2025
Résumé : Odette Cléry (Jacqueline Delubac) s’entretient avec son amant, le ministre des Postes, Félix Montignac (Jacques Baumer) sur leur villégiature prochaine à Deauville. Pendant ce temps en cuisine, Adèle (Pauline Carton) la cuisinière, papote avec Madeleine (Arletty), la femme de chambre.
Critique : Pour assurer l’intendance de son séjour à Deauville, il est hors de question pour Madame Cléry de s’y rendre sans valet de chambre. Elle a d’ailleurs déposé une annonce en ce sens. C’est alors que se présente Désiré (Sacha Guitry) à la porte de service. L’homme, très poli et distingué, plaît aux deux domestiques. Mais va t-il convenir à l’exigeante patronne ?
Il s’agit pour Sacha Guitry de l’une de ses fameuses "mises en conserve" : l’adaptation au cinéma d’une pièce de théâtre de son cru.
Désiré, valet de chambre distingué, est interprété avec malice par le cinéaste lui-même, qui va prouver ? côté cuisine comme côté salon que les domestiques en savent long sur leurs employeurs, alors que ces derniers ne connaissent rien d’eux, même pas leur nom de famille ! De plus, Désiré a le tort de tomber amoureux de toutes ses maîtresses, si l’on peut dire. Odette Cléry n’échappera pas à la règle.
Mine de rien, Guitry témoigne avec humour, non pas de la lutte des classes, mais des indéfectibles différences de classes.
L’origine théâtrale de l’œuvre n’est absolument pas gommée. Le film ne se déplace jamais en dehors de l’appartement parisien, puis de la maison de Deauville. Le cinéaste a convoqué des interprètes dits de caractère : Pauline Carton, cuisinière philosophe, amoureuse d’un agent de police ; Arletty et sa légendaire gouaille ; Jacques Baumer et Saturnin Fabre, figures excentriques du cinéma français de l’époque, auxquels il confronte son épouse du moment, Jacqueline Delubac.
De plus, le cinéaste nous gratifie de monologues alambiqués et volontairement bavards tout à fait savoureux.
Du pur Guitry : on en redemande !
Le film a fait l’objet en 1996 d’une seconde adaptation, réalisée par Bernard Murat, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre.
- Copyright Cineas
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.