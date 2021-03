Kaiju, Envahisseurs et Apocalyspe - Fabien Mauro - critique du livre

Résumé : Le livre de Fabien Mauro est un véritable bijou. Les bibliophiles apprécieront la qualité du travail de l’éditeur. De la couverture au choix du papier, en passant par la magnificence de la reliure, cet ouvrage est plus qu’un bel objet. Fabien Mauro n’a pas seulement été le premier à consacrer son ouvrage à l’imaginaire et au bestiaire de la science-fiction japonaise. Il n’a pas seulement comblé un vide éditorial sur le sujet, ni donné un outil de découverte sans prix pour les aficionados. Il a juste produit une référence encyclopédique de cinéma

Critique : Avant de nous intéresser à l’ouvrage, attardons nous un instant sur les hommes à la genèse de ce projet fou. Il s’agit de la rencontre entre deux talents bruts. D’un côté Mathieu Col, connu de nos services pour son activisme culturel chez l’éditeur vidéo Blaq out et de l’autre Fabien Mauro, journaliste un tantinet geek découvert grâce la web émission Toku Scope. En 2019, Mathieu Col décide enfin de fonder sa propre société d’édition : Aardvark éditions. Celle-ci sera dédiée à la promotion d’un pan du cinéma souvent ignoré, voire snobé par la critique hexagonale : le cinéma populaire de genre. Fabien Mauro, quant à lui, s’est fait progressivement un nom grâce à ses participations à l’Écran fantastique ou Mad Movies. Il devient en quelque sorte un spécialiste du cinéma populaire SF japonais. En 2018, il confirme ses dispositions en signant une monographie impeccable consacrée à l’immense réalisateur SF nippon Ishiro Honda ("Ishiro Honda : Humanisme", édité chez Rouge profond). Le projet de consacrer une œuvre encyclopédique (le mot n’est pas trop fort) aux héros du cinéma populaire de SF japonais était en jachère depuis plusieurs années, avant que Fabien Mauro ne décide de se lancer dans cette aventure éditoriale, épaulé par Aadvark. Au vu de l’ambition affichée, il a été nécessaire de passer par une campagne de financement participatif. Grâce à Ulule et les nombreux contributeurs qu’elle a réunis, plus de 15000 euros furent levés, permettant ainsi la concrétisation de ce projet fou et ambitieux. La première sortie Aadvark voyait donc le jour...

Fabien Mauro / Aardvark éditions

Cet étonnant ouvrage de quatre cents pages s’articule autour des six sous-genres principaux du film de science-fiction japonais : le film catastrophe, le space opéra, le film de super-héros, les films d’extra-terrestres, les films de savants-fous et surtout les kaijueEiga. Ce dernier chapitre est le cœur de l’ouvrage. Pour rappel, les longs métrages de kaijū eiga, appelés daikaiju eiga dans leur pays d’origine, sont le prototype du film de monstre. Le mot "eiga" signifie film, "dai" veut dire grand , "kai" veut dire étrange et "ju" animal... Le daikaiju est donc par définition un grand animal étrange, un monstre géant. La première véritable production de kaiju eiga est Godzilla ("Gojira" en japonais). Elle cristallise le trauma nippon et son aversion pour le nucléaire, après les épisodes de Nagasaki et Hiroshima. "Gojira", nom fondé sur le compromis entre Gorira (le "gorilla") et Kujira ("baleine") apparaît dans le film sous les traits d’un dinosaure atomique...

Cette œuvre eut un immense succès au Japon et annonca une série de films de monstres : Godzilla, Mothra et d"autres, qui deviendront la marque de fabrique du septième art nippon.

Fabien Mauro / Aardvark éditions

L’organisation complexe du livre envisage l’ensemble des aspects du cinéma japonais populaire. Divisée en vingt-cinq chapitres à la fois chronologiques et thématiques, cette monographie sans équivalent en France réunit anecdotes de tournage, contexte historique, analyse des modes de production et analyses des films. Cette véritable encyclopédie compile l’intégralité des titres de science-fiction produits par les studios japonais sur la période 1929-1989, qu’elle décline en fiches techniques détaillées.

On peut également saluer l’incroyable richesses iconographique du livre. Plus d’un millier de visuels, affiches de film, photos, dessins de film ont été rassemblés par Fabien Mauro : Un régal pour les yeux !

Fabien Mauro / Aardvark éditions