Kim Novak’s Vertigo - Alexandre O. Philippe

Le 24 septembre 2025
Retour sur la carrière l’actrice américaine Kim Novak. Ce documentaire, certes intéressant, recherche un peu trop l’originalité. La Kim Novak d’aujourd’hui se révèle trés émouvante.
- Réalisateur : Alexandre O. Philippe
- Acteur : Kim Novak
- Genre : Documentaire
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h17mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
– Festival de Deauville 2025 : American Doc Stories
Résumé : Ce documentaire revient sur la carrière de l’actrice américaine Kim Novak à partir d’images d’archives complétées d’une interview récente.
- © Festival de Deauville
Critique : L’Américaine Kim Novak, venue par hasard au cinéma dans les années 1950, a réussi une belle carrière dont le point d’orgue sera Vertigo (Sueurs froides) d’Alfred Hitchcock, en 1958. Ce film est aussi l’arbre qui cache la forêt : sa filmographie vaut mieux que de la réduire à ce seul film. C’est ce que tente de prouver ce documentaire respectueux et admiratif, tout en restant "obsédé", jusque dans son titre, par le souvenir de ce chef-d’œuvre incontournable.
Il permet aussi de découvrir, grâce à des images rares, son parcours personnel totalement méconnu, depuis le drame survenu dès sa naissance jusqu’à sa rupture avec Hollywood survenue très tôt, pour se consacrer à la peinture.
Dans l’entretien récent, tourné en novembre 2024, l’actrice découvre ou redécouvre des cartons de souvenirs datant de sa période hollywoodienne. Elle va être totalement bouleversée quand elle ouvrira celui contenant le costume gris qu’elle portait à la demande de James Stewart dans... évidemment Vertigo. Une vive émotion communicative va alors transpercer l’écran !
Ce film, certes original, un peu trop iconoclaste, ne comblera pas obligatoirement, ni les adeptes de l’actrice, ni ceux des documentaires biographiques.
Kim Novak était présente au dernier Festival du film américain de Deauville 2025 pour y recevoir un "Icon Award" des mains du danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, membre du jury, et en présence du réalisateur du documentaire Alexandre O. Philippe.
