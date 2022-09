Lynch/Oz - Alexandre O. Philippe - critique

0 personne

Festival du cinéma américain de Deauville 2022 : Sélection "Les Docs de L’Oncle Sam".

Résumé : Six professionnels du cinéma (réalisateurs et critiques) vont se succéder en voix off, pour expliciter la relation entre l’univers du cinéaste David Lynch et le film "Le magicien d’Oz" de Victor Fleming ("The Wizard of Oz" 1939).

Critique : Le réalisateur suisse de documentaires, Alexandre O.Philippe, passionné de cinéma, propose une nouvelle fois, une œuvre sur ce thème.

Il a notamment exploré le monde des zombies (Doc of the Death 2014), et la construction particulière de la scène de la douche du film Psychose d’Alfred Hitchcock (78/52 2017). Ces deux exemples montrent que le cinéaste cherche à décortiquer certaines thématiques jusque dans les moindres détails, jusqu’à l’obsessionnel. Il s’attaque ici, en compagnie quelques complices, à la mise en parallèle de l’univers de David Lynch avec le monde onirique du Magicien d’Oz dans lequel la petite Dorothy (Judy Garland) va être transportée.

La logique décalée du rêve, les références évidentes ou cachées, les symboles, les mondes parallèles... autant de correspondances qu’il nous fait observer entre ce film classique et l’ensemble de la filmographie de Lynch.

C’est à la fois passionnant, pointu et instructif, mais tout de même un peu abstrait, même pour ceux qui connaissent déjà le film de Fleming et l’œuvre si particulière de Lynch qui comporte déjà en elle-même son lot d’énigmes. Ce documentaire fouillé et détaillé, une sorte d’expérience cinématographique, est destiné aux curieux et aux admirateurs de David Lynch, dont les films ne finiront décidément pas de nous interroger.

