Kleos Intégrale – Mark Eacersall, Serge Latapy et Amélie Causse - la chronique BD

Résumé : {Kleos intégrale} nous amène dans la Grèce antique, au tout début du cinquième siècle avant Jésus Christ. Nous suivons les mésaventures de Philoklès, jeune homme ambitieux qui va partir à la recherche de ses rêves de gloire et finalement rencontrer de nombreuses désillusions.

Critique : Ce second tome est inclu directement dans l’intégrale. Sachez qu’en ramenant le premier tome à votre libraire, vous pourrez vous le faire reprendre en achetant le second tome. Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Un choix fort de la part des auteurs et de l’éditeur car une telle logistique ne doit pas être facile à mettre en place et à gérer.

Mais ainsi, vous aurez l’occasion de lire d’une traite le périple marin de Philoklès. Dans le premier tome, nous avions laissé le personnage aux mains de pirates et nous le retrouvons prisonnier, esclave sur un île inconnue. Philoklès doit faire son chemin pour quitter ce lieu.

Loin des aventures héroïques des épopées chantées, Philoklès est un homme, fragile, qui ne sait pas se battre. Et ses mésaventures contrastent durement avec les exploits d’Ulysse ou d’Achille.

Un parallèle se fait au fur et à mesure de la lecture entre le voyage de Philoklès et l’odyssée d’Ulysse. Les deux hommes sont partis au loin et tentent de rentrer. Certains éléments du mythe trouvent leur illustration plus concrète dans ce récit. Et c’est un des plaisirs de la relecture, avec l’Odyssée en tête, que de retrouver comment les rencontres de Philoklès renvoient à celles d’Ulysse.Ce récit est une sorte de sea movie, où la mer remplace la route… et Philoklès fait donc plusieurs rencontres qui vont le faire évoluer, en bien ou en mal.

Mark Eacersall, Serge Latapy et Amélie Causse

Amélie Causse dessine et met en couleurs cette histoire. Sa patte semi-réaliste nous plonge dans cette Grèce de pêcheurs, de paisibles villages et de pirates. Elle nous donne à voir ces îles éparses et surtout cette mer bleue, plane, cette chaleur lourde et ce monde dur contrastant avec l’image que nous donne les épopées d’Homère de la Grèce antique. Les volutes de fumée, les évocations des légendes par les références rouges et noires aux décorations des vases antiques, ou par les silhouettes entourant les cauchemars de Philoklès, sont une partie du travail discret mais précis de la dessinatrice. Ces compositions simples laissent toute la place au déroulé de l’aventure de Philoklès.

Kleos Intégrale est une belle occasion de découvrir d’un seul tenant cette histoire où le rêve des épopées se heurte à la brutale réalité du monde Grec.