Kléos T.1 : Celui qui rêvait de gloire – Mark Eacersall, Serge Latapy, Amélie Causse - la chronique BD

Résumé : En l’an 490 avant Jésus Christ, au cœur de la Grèce Antique : Kléos, jeune pêcheur, voit son île attaquée par des pillards. Alors que les soldats de l’île ne repoussent pas les voleurs, il décide de les pister afin de trouver leur repaire et ramener l’information sur son île. Mais tout ne sera pas aussi simple...

Critique : Cette histoire sait laisser la part belle au silence. Oscillant entre le contemplatif et l’action, entre la perte de repères et les fermes résolutions, le récit est à l’image de son protagoniste. Kléos voudrait vivre l’aventure et s’embarquer en mer mais il ne réalise pas qu’il n’est pas un soldat, et encore moins un guerrier. Pourtant, en faisant son chemin, les analogies de sa dérive avec celle de Ulysse sont de plus en plus marquées. Mais loin d’un monde de légendes, c’est la Grèce bien réelle des villes-États que Kléos découvre avec ses yeux innocents. Pourra-t-il survivre à ce voyage ? On ne le sait pas encore. En tout cas, il rencontrera la peur, le désir, la douleur, l’incompréhension. Les obstacles que rencontrent Kléos nous surprennent moins que lui. Ce personnage est parfois attachant, quand il accepte ses faiblesses, et parfois un peu insupportable, quand son obsession l’empêche de reprendre pied avec le réel. Mais nous suivons ce personnage humain dans une quête qui semble l’éloigner de plus en plus de son île. Et on repense à son père, le vieux pêcheur resté sur place, dans l’attente du retour de plus en plus improbable de son fils...

Mark Eacersall, Serge Latapy et Amélie Causse – Grand Angle

Amélie Causse illustre les errances de Kléos. Ce jeune homme qui rêvait de gloire navigue sur des mers calmes, des vagues déchaînées, de jour comme de nuit. On sent, dans ce dessin aux couleurs chaleureuses, le dur soleil Grec. Il y a certes des dialogues mais la BD laisse la part belle au dessin. Des cases soigneusement découpées permettant la rêverie, le rappel de la beauté de la nature, ou l’évocation d’un monde ancien déjà perdu, s’il a existé. Un joli travail des ombres et des lumières posées en nappes de couleurs douces embellit le récit. Les personnages stylisés n’en demeurent pas moins expressifs, la colère de Kléos, l’indignation des soldats, le regard intéressé des femmes de Lesbos, même l’aveugle sait faire passer ces émotions, ces intentions par son attitude.

Celui qui rêvait de gloire est le premier tome d’un diptyque nous rappelant la dure réalité de la Grèce antique, avec un personnage qui cherche son chemin, à travers les mers et les îles.