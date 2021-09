Tananarive – Sylvain Vallée, Mark Eacersall – la chronique BD

Résumé : Ancien notaire, Amédée Petit Jean coule des jours paisibles dans sa maison bourgeoise, malgré ses problèmes de dos. Alors qu’il n’a jamais quitté son département, Amédée Petit Jean aime plus que tout se rendre chez son voisin et ami « Jo », au grand dam de son épouse Françoise. Un verre de rhum à la main, « Jo » lui narre des heures durant ses aventures rocambolesques aux quatre coins du monde. Mais un matin, Jo meurt subitement, et sans testament. Par fidélité à la mémoire de son ami, Amédée entame ce qui s’apparente pour lui à un véritable périple pour retrouver les héritiers de « Jo ». Au fil d’une enquête qui s’apparente à ses yeux à une odyssée, l’ancien notaire découvre progressivement la véritable vie de son ami Jo, qui n’est pas tout à fait celle qu’il s’imaginait…

Le scénariste Mark Eacersall (GoSt 111) et le dessinateur Sylvain Vallée (Il était une fois en France, Katanga) s’associent pour offrir un one shot tragi-comique qui met en scène deux hommes au soir de leur vie, aux caractères bien distincts : l’aventureux Jo et Amédée à la vie sans histoire. Ce curieux duo perdure par-delà la mort de Jo, puisque ce dernier « accompagne » Amédée dans sa quête. Dans des scènes cocasses et touchantes aux dialogues bien sentis, l’ancien notaire met le fantôme de son ami face à ses mensonges… Amédée découvre en effet que Jo est né dans une ville beaucoup moins exotique que Tananarive, et qu’il est peu probable qu’il ait sillonné le monde comme il le raconte.

Mark Eacersall et Sylvain Vallée – Éditions Glénat

Tananarive brille par la construction de son intrigue, avec un découpage impeccable. La succession de découverte d’Amédée sur la vie de son ami donne un rythme haletant au récit, qui met savamment à l’épreuve son personnage principal. Grâce à son trait expressif qui joue sur l’exagération, Sylvain Vallée donne vie à des personnages remarquables, vivants et attachants. Lors du voyage d’Amédée sur les routes de France, le dessinateur joue avec bonheur sur la superposition des paysages en figurant des animaux et des paysages exotiques tout droit sortis de son imagination. Le lecteur éprouve beaucoup d’ailleurs d’empathie pour Amédée, qui reçoit de la part de son ami une ultime leçon de vie et de courage… Récit enlevé et sensible, Tananarive est une pépite de la rentrée en bande dessinée qui se lit d’une traite.

Mark Eacersall et Sylvain Vallée – Éditions Glénat

Pour l’occasion, les éditions Glénat mettent à disposition une édition en noir et blanc en parallèle de la version en couleur. La colorisation, qui met pleinement en valeur le trait fin et dynamique de Sylvain Vallée, est assurée par Delf.