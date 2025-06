L’Abécédaire (très subjectif) du féminisme - Samantha Feitelson - critique

Résumé : Samantha Feitelson explore vingt-six mots, vingt-six entrées pour penser, déconstruire, rire, râler, questionner. De "Charge mentale" à "Zone grise", de "Patriarcat" à "Utopie", l’autrice livre un texte à la fois intime, engagé et accessible. Un guide à picorer ou à dévorer, pour semer des graines de réflexion, démonter les clichés… et peut-être, changer un peu le monde.

Critique : D’entrée de jeu, l’autrice revendique la subjectivité de son projet : pas un manifeste académique, mais un cri du cœur, un outil de réflexion à destination de celles et ceux qui cherchent à comprendre, ou à faire comprendre, les combats féministes d’aujourd’hui. Chaque lettre de l’alphabet devient prétexte à un mot-clé, du plus attendu ("Patriarcat", "Charge mentale", "Sorcière") au plus inattendu ("Kleptopatriarcat", "Zone grise", "XY"). Samantha Feitelson jongle entre définitions classiques, références sociologiques, expériences personnelles et indignations légitimes. Son ton oscille avec finesse entre humour mordant, colère froide et tendresse lucide. Loin de toute lourdeur militante, elle adopte une écriture fluide, directe, souvent orale, qui rend la lecture aussi accessible qu’éclairante.

Ce qui frappe, c’est la capacité de l’autrice à rendre tangibles les concepts abstraits : la "Charge mentale" devient un bourdonnement intérieur familier ; "Légitimité", un miroir tendu aux doutes des femmes de tous horizons ; "Non", un cri politique autant qu’un droit fondamental. Elle n’hésite pas à parler d’elle, livrer des anecdotes, se positionner, renforçant ainsi l’authenticité de son propos. Le format de l’abécédaire est brillamment exploité : non linéaire, il invite à la flânerie intellectuelle, à picorer ici et là, selon l’humeur ou l’interpellation du moment. On pourrait reprocher à l’ensemble une absence d’approfondissement systématique, mais ce serait oublier que le projet n’est pas de convaincre par la démonstration, mais de faire résonner, parfois bousculer.

Ce livre est un formidable outil de transmission, à la croisée du pamphlet et du carnet intime. Il ne prétend pas clore les débats, mais les ouvrir autrement. Son engagement n’exclut jamais le dialogue et c’est sans doute là sa plus grande force, une belle réussite.