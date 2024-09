L’adoption T.5 : Le sourire du plombier – Zidrou, Arno Monin - la chronique BD

Résumé : Ce cinquième tome débute avec trois petites filles, Clarissa, Sethe et Doucha qui dessinent comment on fait les bébés, mélange de naïveté et de réalité vue à hauteur d’enfant. Des années plus tard, Clarissa doit appeler ses deux sœurs pour leur annoncer une très mauvaise nouvelle...

Critique : Zidrou nous offre un scénario à la structure différente des tomes précédents. L’histoire partait d’une adoption, une rencontre entre des parents sans enfants et un enfant sans parents, avec tout ce que cela pouvait représenter de difficultés et de bonheur. Cette fois-ci, le récit part bien plus tard, des années après l’adoption, quand les enfants sont grands, et permet de voir comment tout cela a été vécu. Un choc amène les sœurs à se retrouver et à passer un moment à se remémorer leur vie en famille, principalement leur père, qui était homme au foyer tandis que leur mère travaillait. C’est par petites touches que l’on découvre ces vies, adolescence, jeunesse, enfance, âge adulte, tout est dans le désordre et suit le fil des moments forts, heureux ou malheureux.

Nous sommes entraînés avec le flot des souvenirs qui découpe cette BD en petites histoires courtes, au cœur de cette famille qui se construit au mieux malgré les coups durs. Si l’adoption revient bien sûr à certains moments de l’album, il s’agit davantage de faire le récit de vie d’une famille reconstituée. Les enfants sont là et maintenant, il faut construire le foyer, le cocon familial. Et les parents s’y mettent à cent pour cent. Ce sont tous ces instants dont l’enchaînement nous touche, tous ces personnages qui ont fait des choix particuliers, de Eduardo, le père à Nathalie, la mère, en passant par les personnages secondaires, comme Gauguin, le peintre de la plage. On s’attache même à Poussette et Shanti, les deux animaux de compagnie. Et bien sûr les trois sœurs dont nous parcourons la jeunesse avec émotion.

Arno Monin garde son trait doux, cet encrage au pinceau fin, ces couleurs légères, ces ombrages colorés pour nous offrir un dessin tout en finesse. Il parvient à suivre les personnages au fil du temps, les vieillissant de manière apparemment simple. On reconnaît tout de suite les trois sœurs à n’importe quel âge, le père et la mère. Les couleurs elle-même semblent évoluer avec l’âge des personnages. Arno Monin parvient à saisir au fond des yeux l’amour omniprésent, le lien familial qui a soudé ces trois sœurs avec leur famille d’adoption. La composition sait laisser la place au temps, ce fameux temps qui passe malgré tout ce que l’on peut faire. Le père dans son travail de confection, les enfants qui jouent, le chat qui erre dans la maison, les discussions, les disputes, les petits bonheurs imprévus remplissent les pages de cette BD, pour notre plus grande joie. En refermant ce recueil, on sait que le temps a coulé de manière inéluctable mais les souvenirs restent et permettent que tout ne s’efface pas.

L’adoption T.5 : Le sourire du plombier est un récit complet, une nouvelle histoire d’adoption structurée cette fois-ci par le souvenir de trois sœurs d’une enfance heureuse.