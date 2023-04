L’Âme au bord des cheveux - Séra - la chronique BD

Résumé : Entre évènements historiques et ressenti personnel, Séra explore les méandres du passé d’un pays et de sa mémoire pour faire revivre les morts et les atrocités d’une époque et d’un lieu.

Critique : La reconnaissance d’un génocide intervient lorsque celui-ci est véritablement divulgué, largement répandu, irrémédiablement imagé. En choisissant son drame personnel, Séra s’intéresse non seulement à quelque chose qui l’a touché, mais il expose aux yeux des Français une situation souvent mal connue, entraperçue au mieux, qui manque de documents pour avoir un impact aussi fort que l’Holocauste, voire même que le génocide arménien, plus proche géographiquement de nous par rapport à celui qui s’est déroulé au Cambodge. Ce travail s’apparente à l’enquête d’un journaliste ou d’un historien, peut-être un mélange des deux, sauf quand la famille fait irruption, encore vivante, encore présente, jusqu’au bout criant la tolérance, l’amour, tandis qu’un pays et une société sombrent d’une manière sourde dans une dictature violente. Pourtant, cet aspect familial et subjectif est relégué à l’arrière plan, comme un détail d’une trame qui voudrait saisir les complexités de la géopolitique. Et là, lorsque les liens avec la guerre du Vietnâm, celle de l’Indochine auparavant, montrent que les États, et en particulier la France, ont un rôle à jouer d’une manière épisodique et effroyablement tyrannique.

© Delcourt / Séra

De fait, cette réédition en intégrale du récit entrepris par Séra montre une volonté double : celle tout d’abord de réussir un texte imagé comme une entreprise de géopolitique, avec des cartes précises, des dessins en forme de photographies, des encadrés de journaux, des citations, quelques affiches ou couvertures de romans de l’époque, pour créer un reportage quasiment objectif. Mais ensuite, par petites touches, se laisser aller à construire un vrai roman graphique, avec des mines et des grimaces plus approfondies que ne le suggère l’ensemble, des petits souvenirs esquissés, quelques marques d’une écriture hésitante...

© Delcourt / Séra

Véritable carnet, autobiographique et reportage de guerre, cette Âme au bord des lèvres se révèle comme une source d’informations unique et un album témoignage original et sévère.