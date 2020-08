L’analyse des films - Jacques Aumont, Michel Marie - critique

Résumé : Pointue, cette quatrième édition satisfait pleinement son lecteur pour peu qu’il ne débute pas totalement, grâce à des qualités pédagogiques évidentes et un choix de films pertinents à analyser.

Critique : Inutile de le cacher : ce livre ne s’adresse, de toute évidence, pas à tout le monde. Si personne n’a jamais prétendu le contraire, mieux vaut le rappeler, afin que nul ne se heurte par hasard à cet essai, qui a vocation à tomber entre les mains d’un public non débutant. Autrement, l’apprentissage promet d’être au mieux intensif, au pire contre-productif.

En revanche, le lecteur qui connaît déjà quelques gammes, lui, devrait trouver son bonheur. En effet, l’essai n’est pas dénué de qualités didactiques, et présente de nombreux atouts. Tout d’abord, sa construction est intelligente, et amène progressivement le destinataire vers l’objectif ultime de l’essai : parvenir à dépasser le cas particulier, et obtenir, via l’analyse, une réflexion qui puisse être générale sans se transformer en recette. Cet objectif est par ailleurs très bien exposé. Les modifications qui ont été effectuées pour cette quatrième édition, par rapport à la précédente, sont rapidement mais parfaitement expliquées. Tout cela permet à la lecture de s’opérer avec un contexte clair.

Ensuite, il est appréciable que les auteurs reviennent aux fondements de ce qu’est l’analyse, à travers un premier chapitre qui tient l’ensemble, tel un pilier indispensable pour sa bonne compréhension. Cela nous amène à une autre grande qualité de l’ouvrage : s’il aborde le cinéma, bien sûr, il n’omet pas les comparaisons avec d’autres formes d’art (la littérature, surtout), et permet une large réflexion sur l’analyse en général. Que dois-je étudier ? Comment ? Quelle sera l’influence des conditions de visionnage de l’œuvre sur le commentaire ? Quels parallèles dessiner avec la peinture, le théâtre ?

A cela s’ajoute, tout au long du livre, un choix de films-exemples assez pertinent. En effet, en regardant de plus près l’index des productions citées et glosées en partie, une réalité frappe : leur grande variété, en genre et en époque. Ainsi, certaines évidences font face à des œuvres moins connues (et même parfois inconnues de cinéphiles aguerris). Ainsi, les longs métrages des années 40 répondent aux sorties plus récentes. Les grands films asiatiques dialoguent avec les classiques américains, même si la France et les Etats-Unis peuvent sans surprise se targuer d’être largement représentés, ce qui fait sens, culturellement.

Le fin travail sur le vocabulaire du cinéma, fort bien expliqué, convaincra le lecteur qu’il n’a rien perdu de son temps (par exemple, quelle différence entre séquence et segment ?). De plus, l’ouvrage offre l’outil idéal pour clarifier ses idées, en définissant et en comparant les termes, simples ou très techniques (suis-je vraiment capable de définir narration et monstration ?)

Finalement, lire L’analyse des films, c’est s’offrir la possibilité de gagner en clarté dans ses commentaires, de poser des mots sur les émotions qui nous font frémir au cinéma. C’est se permettre de bien nommer les choses (et justement d’éviter l’emploi de mots comme « choses ») ! Grâce à ses schémas et à ses nombreuses illustrations, l’ouvrage demeure un indispensable pour quiconque désire développer sa capacité d’étudier des films et le cinéma.