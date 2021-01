L’apprenti - La critique

Résumé : Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole, est apprenti en alternance dans la ferme de Paul, une petite exploitation laitière des plateaux du Haut-Doubs. Outre l’apprentissage des méthodes de travail de Paul, Mathieu doit s’intégrer à la vie de la famille, prendre ses marques, trouver sa place. Autour des gestes du travail, des liens se tissent avec Paul. Il apprend à son contact ce qui ne s’apprend pas dans une salle de classe. Car c’est aussi un père absent que Paul remplace...

Critique : Ce documentaire est le premier long métrage de Samuel Collardey, qui s’était déjà penché sur le monde rural avec un court, Du soleil en hiver, sorti en 2005. D’aucuns ne manqueront pas d’établir le parallèle avec La Vie moderne, dans son souci d’authenticité, sa volonté de capter une paysannerie en voie de déculturation et sa profonde bienveillance envers les êtres filmés. Mais la démarche se différencie de celle de Depardon par une ébauche de scénario fictionnel. Si l’on suit l’année scolaire de Mathieu (son apprentissage agricole, ses cours en BEP), ainsi que sa vie familiale et amicale, la frontière entre reportage, reconstitution et improvisation est parfois volontairement floue : les reproches de l’agricultrice ou de la mère sont-ils feints ou réels ? Les embrassades fougueuses avec la petite amie sont-elles captées à vif ou constituent-elles une pose devant la caméra ? On sait depuis Flaherty qui filmait Nanouk l’Esquimau pêchant dans une situation anachronique que le documentaire est par nature « documenteur », comme dirait Agnès Varda. Mais ici, le procédé est radical, à l’instar du dispositif au cœur de Je veux voir, dans lequel Catherine Deneuve écarquille de grands yeux face aux paysages dévastés de Beyrouth.

© TFM Distribution

Mais c’est surtout le portrait touchant d’un adolescent qui constitue la qualité de L’Apprenti. La banalité même de ses rituels (corvée des visites au père divorcé, piscine avec les potes, fête foraine...) est dépeinte avec une poignante humanité, qui n’est pas sans évoquer Elle s’appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire. On appréciera les rapports ambigus entre Mathieu et Paul, ce dernier se cherchant un fils de substitution depuis la mort d’un enfant : l’ombre des Dardenne n’est pas loin, par cette volonté d’ancrer des non-dits psychologiques dans un contexte social. La portée ethnologique de l’œuvre se retrouve ainsi au second plan, même si le mode de vie du maître de stage et de sa famille est révélateur d’une paysannerie à la fois traditionnelle et en mouvement. Voici donc un ouvrage faussement mineur, qui n’a pas volé son prix de la « Semaine de la critique » à la Mostra de Venise et le Prix Louis Delluc de la révélation.