L’aquarelle facile pour des créations aux couleurs intenses – Geethu Chandramohan - chronique livre

Résumé : « L’aquarelle facile pour des créations aux couleurs intenses » permet de s’initier aux différentes techniques de l’aquarelle. Le livre regroupe conseils pratiques pour peindre des paysages ainsi que des informations sur les couleurs, la composition ou encore les perspectives.

Critique : Geethu Chandramohan écrit ce recueil et réalise les belles aquarelles qui ornent ce mode d’emploi pour débutant. Elle donne de nombreux conseils et astuces et propose des projets à dessiner, étape par étape. Les artistes en herbe trouveront dans ce livre de quoi se lancer dans la peinture.

Geethu Chandramohan structure ce recueil en deux grandes parties. D’abord, les bases à connaître, concernant le choix du matériel ou le cercle chromatique, les méthodes d’aquarelle, les compositions... Dans cette partie, tout est présenté de manière simple et accessible, à part dans le chapitre sur les couleurs. Là, il nous manque parfois des informations pour bien comprendre les illustrations, notamment avec le "cercle chromatique éclaté" et les températures de couleur. En dehors de cela, dans les nombreux sujets abordés, tout est facilement compréhensible.

Puis vient la seconde partie, où l’on retrousse ses manches pour passer à l’action. D’abord, Geethu Chandramohan donne des conseils sur la réalisation de sujets généraux : le ciel, l’eau, la montagne... Puis viennent les projets, au nombre de quatorze, détaillés en six à huit étapes chacun. Ces peintures sont de plus en plus complexes. Elles font intervenir les méthodes apprises lors des créations précédentes, ce qui permet d’assimiler et de progresser.

Nous vous recommandons donc plutôt de suivre l’ordre proposé. Geethu Chandramohan laisse de la marge et rappelle souvent que rien n’oblige à coller à l’image de référence : on peut modifier, essayer, tester. Elle précise les points clés à respecter et ceux accordant de la marge de manœuvre.

Cet ouvrage permet de pratiquer l’aquarelle, en avançant à petit pas, en se donnant le droit à l’erreur. Les projets montrent également le talent de Geethu Chandramohan. Ses peintures vives, réalisées pour la plupart sur du papier mouillé, sont fascinantes par leurs couleurs et effets.

Paysages urbains ou marins, vue de face ou d’en haut : vous serez confrontés à différentes problématiques selon les projets et surtout, vous prendrez autant de plaisir à dessiner qu’à regarder, examiner, voire décortiquer les créations de Geethu Chandramohan pour savourer ses peintures et mieux comprendre son travail.

Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à réaliser de si magnifiques aquarelles dès vos premiers essais. En gardant cela en tête, on peut dès lors travailler sereinement, apprendre de ses erreurs et s’améliorer en toute liberté.

L’aquarelle facile pour des créations aux couleurs intenses donne simplement les bases de l’aquarelle, tout en proposant des projets de difficultés croissantes pour permettre de progresser.