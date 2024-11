L’Arras Film Festival poursuit allégrement sa route

News : Quelques jours après Cécile de France, ce 12 novembre 2024, Sandrine Kiberlain est, à son tour, l’invitée d’honneur du festival. Après avoir présenté Une jeune fille qui va bien, son premier long métrage en tant que réalisatrice, elle a donné, face au public, une interview de plus d’une heure trente au cours de laquelle elle est revenue sur sa carrière mais aussi sa famille et les circonstances qui ont déclenché son envie d’embrasser ce métier. Après cet exercice mené de main de maître, elle a présenté aux spectateurs le dernier film dont elle est l’interprète principale : l’excellent Sarah Bernhardt, la divine, réalisé par Guillaume Nicloux.

Sandrine Kiberlain Crédit : Claudine Levanneur

Coups de cœur également pour La jeune femme à l’aiguille de Magnus von Horn, un film en noir et blanc, qui, dans le Danemark de 1919, conte avec âpreté la survie d’une jeune ouvrière après la disparition de son mari au front ; Berlin, été 42 d’Andreas Dresen, un film allemand qui relate le parcours tragique d’un groupe de jeunes résistants allemands pourchassés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale ; ou encore Maja, une épopée finlandaise de Tiina Lymi, récit d’émancipation follement romanesque dont l’héroïne force l’admiration par son courage et sa détermination. Le joueur de Go de Kazuya Shiraishi convaincra les plus rétifs à un certain cinéma asiatique avec à une histoire envoûtante, où il est question d’honneur, de vengeance et de trahison dans le Japon féodal. Enfin, L’attachement, le dernier long-métrage de Carine Tardieu, se révèle être un film généreux, féministe, juste assez pour faire la part belle aux femmes tout en laissant place à la sensibilité masculine.

Pio Marmaï - l’attachement de Carine Tardieu

Copyright Karé Productions - France2cinéma - Umedia

Ce jeudi 14 novembre, la compétition européenne, essentiellement tournée vers l’Europe de l’Est, à démarré. Les trois films déjà proposés, White Courage de Marcin Koszalka (Pologne), Andrea Gets a Divorce de Josef Hader (Autriche) et The New Year that Never Came de Bogdan Muresanu (Roumanie) laissent déjà augurer un nouveau cru de belle qualité. Les résultats de la compétition seront dévoilés, lors de la cérémonie de clôture dimanche soir, avant la projection de Saint-Ex de Pablo Agüero.

Ce vendredi 15 novembre, le comédien serbe Miki Manojlovic proposera une leçon d’acteur à l’université d’Artois à 14h30 (entrée libre). À cette occasion, Papa est en voyage d’affaires et L’Amérique des autres seront projetés le samedi 16 novembre.