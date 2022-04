L’enfant - Marguerite de Hillerin, Félix Dutilloy-Liégeois - critique

Résumé : Au milieu du XVIe siècle, Lisbonne est une ville cosmopolite, puissante du fait de son expansion, mais qui connait le début de son déclin alors que s’installe la rigidité d’une Inquisition de plus en plus envahissante. Bela est un jeune homme adopté par un riche couple de marchands franco-portugais. L’histoire se déroule près de Lisbonne où Bela croise le chemin de Rosa, l’amour de sa vie ; c’est aussi là qu’il rencontre Jacques, un ami de ses parents adoptifs, avec qui il vit une amitié mouvementée. Pendant ce temps, Bela tente de trouver sa place, mais une succession d’événements incontrôlables (causés par des malentendus, des ambiguïtés, la jalousie...) conduit au désastre.

Critique : Le film s’ouvre sur des yeux noirs, profonds, irradiant de sensualité. Bela commence ce récit. Il peine à quitter l’herbe où la famille termine de pique-niquer. Pasolini aurait eu toute sa place dans ce récit historique, tant il y a dans ce garçon au teint hâblé quelque chose qui rappelle le fascinant Théorème. Le jeune homme a été adopté par une riche famille de marchands et exerce, malgré lui, un trouble profond chez les uns et les autres. Il est amoureux d’une domestique, Rosa, qui ressemble sans doute au groupe social dont il est issu avant qu’il ne soit recueilli.

L’enfant est un film très écrit. Le scénario assume des dialogues riches, au milieu de décors volontairement dépouillés. Félix Dutillois-Liégeois et Marguerite de Hillerin s’engagent dans un film extrêmement soigné. La mise en scène est très précise, encadrée, jouant avec les miroirs, objets, et paysages absolument somptueux. Les personnages évoluent avec volupté et cruauté au cœur des champs de ruines qui figurent un monde qui s’éteint. La théâtralité affichée n’a rien à envier à l’image qui affirme avec force la revendication d’un cinéma du raffinement et de la beauté. Le long-métrage s’inscrit dans une tradition française du roman précieux. Sans aucune brutalité, le récit met en scène les turpitudes du désir quand la politique et l’argent se mêlent subtilement au jeu du hasard et de l’amour.

On a le droit à un cinéma de qualité. Félix Dutillois-Liégeois et Marguerite de Hillerin ont bien conscience que leur œuvre n’est pas accessible au plus grand nombre. Pour autant, ils ne s’empêchent pas d’aller au bout de leur exigence tant esthétique que littéraire. Ils ne forcent jamais les traits des personnages et laissent l’ambiguïté s’installer au milieu des protagonistes, hantés par leurs désirs. Une grande mélancolie s’installe peu à peu, jusqu’à la fin qui cède au tragique. L’enfant est une œuvre vibrante et romantique qui donne une part d’honneur incontestable à la puissance de la langue littéraire.

L’enfant est un long-métrage qui apprend la patience et le goût de belles choses. Il faut s’abandonner à la musique des sentiments comme on le ferait avec un roman classique. Et quand Bach s’invite avec son Clavier bien tempéré, le frémissement est total.