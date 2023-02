L’été sans retour- Guiseppe Santoliquido -critique du livre

Résumé : Sandro a seulement quinze ans lorsque sa mère et son père décèdent dans un accident de voiture. Des amis très proches, voisins de ses parents, Pasquale et Bianca Serrai, l’accueillent alors chez eux et l’élèvent comme leur propre fils. Sandro vit ainsi paisiblement avec leur fille unique Lucia, âgée de 8 ans, qu’il considère comme sa sœur. La vie reprend donc son cours, progressivement : le lycée, les études d’infirmier puis l’installation dans la maison de ses parents défunts... jusqu’au jour où tout va basculer. Pour Sandro d’abord, avec l’arrivée en novembre 2004 d’un jeune médecin qui s’installe dans une des dépendances de la famille Serrai, mais aussi pour eux lorsqu’en juin 2005, la jeune Chiara, une cousine de leur fille, disparaît mystérieusement lors d’une fête locale.

Critique : Il s’agit assurément d’un récit bouleversant, à plus d’un titre. Il y a ce drame épouvantable, cette disparition soudaine d’une adolescente de quinze ans qui s’évapore un beau jour dans la nature, sans laisser de traces. Tous les habitants, qui pourtant se côtoient en s’épiant à longueur de temps, se mettent immédiatement en ordre de bataille. Les recherches débutent, les télévisions s’installent dans la ferme voisine, le maire et le procureur sont sur le pont. Tous les protagonistes s’agitent et s’empressent de donner leur avis sur l’affaire. C’est un véritable branle-bas de combat, mais aussi et surtout un acharnement médiatique. Car ce drame, qui touche un petit hameau de l’Italie rurale, devient, en peu de temps, un spectacle national. Les chaînes de télévision passent en boucle les images des recherches et diffusent en continu tous les témoignages qu’elles peuvent recueillir. Le fait divers se transforme en une télé-réalité indécente. La petite va-t-elle être retrouvée ? Sera-t-elle vivante ou morte ? Qui donnera les premiers éléments les plus croustillants ? La spéculation et les commentaires incessants vont bon train.

Puis, il y a ce drame autour de Sandro. Lui qui a été élevé comme le propre fils des Serrai, se retrouve du jour au lendemain banni par les siens et tous les villageois... il n’est plus digne ! Mais que peuvent-ils bien lui reprocher et qu’a-t-il pu faire de si grave pour mériter un châtiment si cruel ? Sandro est en effet un jeune homme introverti, pudique et tristement silencieux, qui désormais soufre d’une situation qu’il ne comprend pas. Il ne peut que subir, regarder de loin l’agitation et l’emballement médiatique autour de la disparition de sa cousine de cœur, sans pouvoir prendre part aux recherches, sans pouvoir être aux côtés de sa famille d’adoption.

Guiseppe Santoliquido injecte une telle force dans ses mots que le lecteur se détourne parfois de l’enquête en cours pour se pencher sur la situation qui affecte Sandro, et il s’interroge : comment va donc se terminer toute cette histoire, et que va bien pouvoir nous révéler l’auteur ? Le dénouement puissant est à la hauteur de sa plume, à la fois subtil et émouvant. Le lecteur est inéluctablement pris au piège dans un tourbillon d’émotions qui va le transporter jusqu’à la toute dernière page. Ce premier roman, dont la première parution remonte à 2021, est une vraie merveille. Guiseppe Santoliquido, politologue et écrivain belge, maîtrise incontestablement l’art du suspense et parvient à nous toucher en plein cœur.