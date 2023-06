L’héritage Wagner – Stephen Desberg, Emilio Van Der Zuiden - la chronique BD

Résumé : {L’héritage Wagner} nous plonge en avril 1945, alors que des prisonniers juifs fuient un camp nazi. Hannah fait partie des évadés et court dans l’espoir fou de rejoindre son petit ami à Varsovie. Tous veulent s’en sortir, l’armée américaine n’est pas loin, ils peuvent même apercevoir les GI au loin. Ce sont les derniers mètres vers la liberté. Mais les nazis les ont repérés, refusant d’admettre leur défaite, ils ouvrent le feu...

Critique : L’histoire suit deux parcours, celui de Wieland Wagner, fils de la famille Wagner, metteur en scène des opéras de son grand-père et porteur d’un lourd héritage, musical et historique, et celui d’Anja Silva, une jeune diva qui monte et se retrouve engagée à Bayreuth pour chanter Tristan et Isolde.

L’histoire navigue entre présent et passé, et Anja est celle qui va peut-être pouvoir aider Wieland à assumer son lourd héritage. En effet, les liens entre nazisme, Bayreuth et la famille Wagner ont été forts. Ce passé sordide a meurtri Wieland, qui ne parvient pas à digérer tout ce qui s’est passé et ce à quoi il a participé. Anja est né juste avant la guerre et a grandi pendant. Elle n’a pas conscience de toutes les horreurs et barbaries qui se sont commises. Mais elle lutte pour permettre à Wieland de vivre. Un combat qui les oppose au passé familial, au conservatisme ambiant, à l’antisémitisme larvé et à un passé que nul n’accepte vraiment en Allemagne.

Cette BD permet de jeter un regard sur l’immédiat après-guerre, et comment l’Allemagne se remet du conflit, pas économiquement mais moralement. Comment assumer qu’on est le peuple dont sont issus ceux qui ont lancé la Shoah... L’histoire se sert de Bayreuth, un symbole de cette alliance improbable entre nazisme et art, pour traiter de ce sujet de fond : comment supporter son passé quand il est insupportable ?

Ce récit est aussi celui d’un amour contrarié, celui de Anja et Wieland. Wieland est marié et sa famille supporte Anja tant qu’elle ne fait pas de vagues. Mais aider Wieland à accepter le passé, c’est remuer celui-ci et donc déranger beaucoup de monde...

Stephen Desberg, Emilio Van Der Zuiden / Grand Angle

Emilio Van Der Zuiden opte pour un tait en rondeur, appuyé, qui marque vraiment les personnages et les fait ressortir du décor. Son style semi-réaliste permet de poser des points pour les yeux dès qu’on est un peu distant avec les personnages. Ceux-ci gardent heureusement toute leur expressivité. Le jeu des couleurs permet des contrastes comme, par exemple, lors des répétitions, entre l’obscurité de la salle et les personnages dans des couleurs plus vives. Les couleurs douces s’harmonisent avec le trait rond et la BD trouve un équilibre graphique.

La mise en scène joue aussi avec les couleurs, comme dans la rencontre inattendue à Venise où les couleurs passent du bleu d’ombre à la lumière jaune crue. De son côté, l’image tourne autour des personnages, rappelant qu’ils sont dépassés par la situation.

L’héritage Wagner traite d’un sujet sensible, et nous donne à voir comment le nazisme a pu s’instiller au cœur des familles, à travers l’histoire d’un amour impossible. À lire.