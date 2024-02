The ExPeople T.2 – Stephen Desberg, Alexander Utkin - la chronique BD

Résumé : {The ExPeople T2} nous ramène en 1271 aux côtés de Blaise et des autres Ex-people, un groupe de morts qui tentent de revenir à la vie en payant l’Église pour qu’elle les ressuscite. Mais celle-ci refuse car l’argent doit être honnêtement gagné. Nos héros qui ont pillé pour atteindre leur but se retrouvent au point de départ. Mais comment gagner de l’argent honnêtement à Jérusalem en pleine croisade ? Et comme si cela ne suffisait pas, un problème plus grave va leur tomber dessus.

Critique : Blaise et ses compagnons ont fort à faire pour s’en sortir, s’ils s’en sortent ! L’action s’accélère pour ce second tome et c’est une bonne chose. L’alternance entre les récits des différents membres du groupe et l’action principale nous semblaient un peu déséquilibrée, on avait hâte de savoir ce qui allait se passer et les retours en arrière nous ont paru trop présents dans le tome précédent. Ils sont toujours d’actualité ici mais en plus petit nombre. Ils restent moins de gens du groupe, et certains s’intègrent vraiment bien dans l’histoire.

Ces morts qui ne veulent pas mourir, jugeant indigne et même injuste le sort qui leur arrive, sont touchants. Et l’on voit aussi la réaction de l’Église officielle qui monnaye son aide et n’est pas du tout choquée par ces fantômes en quête d’un retour à la vie en guise de justice. Et il faut reconnaître que le sort s’acharne sur eux. Nous voudrions tous qu’ils puissent s’en sortir, mais le destin n’est décidément pas de leur côté. Et le destin, au Moyen-Âge, s’appelle Dieu, surtout en Terre Sainte. D’ici à ce que nos héros ne se retournent contre leur créateur, il n’y a qu’un pas.

Le récit reste drôle, pointant au final l’éternelle impossibilité d’un retour en arrière. Il est des événements, injustes ou justes, contre lesquels on ne peut rien. Il faut accepter le changement. C’est le chemin que doivent faire ces sept personnages.

Stephen Desberg, Alexander Utkin / Grand Angle

Au crayons, Alexander Utkin nous livre à nouveau de magnifiques images avec cet effet pastel dense, ce coloriage au crayon épais qui est une des spécificités plaisantes de cette BD. Revenir dans le passé et mélanger ce style dynamique, rugueux avec cet effet qui rappelle ceux que l’on peut percevoir dans certains dessins d’enfants est une jolie réussite.

Cette texture dense donne vraiment un volume aux dessins, par le simple travail de l’outil. Nous serions trop heureux de découvrir comment travaille le dessinateur dans ce domaine. L’importance aussi du trait dans les plis, les hachures, les lignes d’émotion renforcent encore le côté rugueux, fusain des ombrages.

The ExPeople T.2 est une belle réussite graphique pour un diptyque qui se conclut de manière dynamique. Des personnages que l’on reverra peut-être dans une prochaine aventure ?