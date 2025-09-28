L’héritier - Park Hoon-jung - critique

Le 28 septembre 2025
Ce thriller survitaminé, totalement invraisemblable mais imaginatif, reste un sympathique divertissement.
- Réalisateur : Park Hoon-jung
- Acteurs : Kim Kang-woo, Kim Seon-ho , Kang Tae-joo , Go Ara , Lee Ki-young
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Sud-coréen
- Durée : 1h58mn
- Titre original : The Childe / Gwigongja
– Sortie en VOD : 14 janvier 2025
– Année de production : 2023
Résumé : Aux Philippines, Marco (Kang Tae-joo), qui s’occupe de sa mère malade, participe des combats illégaux à mains nues. À l’occasion d’une bagarre avec des organisateurs de combats douteux qui le conduit à l’hôpital, il rencontre un avocat qui lui dit pouvoir retrouver son père.
Critique : Marco est en effet depuis toujours à la recherche de son père d’origine coréenne, un homme riche d’après les dires de sa mère. Ayant besoin d’argent pour faire opérer cette dernière, il comptait bien multiplier ses efforts avant cette révélation. Dans l’avion qui le conduit en Corée du Sud, il rencontre un individu mystérieux, Gwigongja (Kim Seon-ho), qui se dit lui aussi avocat, et représente le père de Marco. Mais est-ce vraiment le rôle de ce curieux individu au comportement imprévisible ?
Voilà un film à cent à l’heure, qui ne s’embarrasse pas de vraisemblance, mais réserve une surprise à chaque nouvelle scène, quand ce n’est pas une volte-face, qui oblige à revisiter mentalement tout ce que l’on a vu précédemment.
De fait, les scènes spectaculaires, parfois violentes, s’enchaînent sans temps mort pour le plaisir des yeux. Petit à petit, l’intérêt du spectateur va passer de Marco, assez prévisible, à Gwigongja, l’avocat qui cesse d’étonner par son comportement et sa dextérité.
Un divertissement survitaminé qu’il faut prendre tel quel, pour le plaisir d’une histoire musclée et au final quelque peu potache.
- Copyright Sageumwol Film/Studio&NEW
