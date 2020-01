L’histoire de l’aviation - la critique du livre

Résumé : L’histoire passionnante de l’aviation depuis les premiers cerfs-volants chinois jusqu’à l’avion électrique à hydrogène. De l’Antiquité aux missions lunaires, l’humanité a toujours été fascinée par le ciel. Ce livre superbement illustré présente un panorama historique de l’aviation. Les premiers pionniers comme les frères Wright, Alcock et Brown, Clément Ader ou Louis Blériot tissent la trame de cette aventure humaine exceptionnelle, aux côtés d’inventeurs plus proches de nous, comme les ingénieurs du Concorde. Les exploits et les dangers évoqués dans cet ouvrage forment une longue épopée, des premières montgolfières à la technologie complexe des chasseurs à réaction, sans oublier la magie de la conquête spatiale qui permit à l’homme de s’affranchir de la pesanteur. L’Histoire de l’Aviation propose un panorama des évolutions civiles et militaires de ce mode de transport devenu omniprésent et dont les défis technologiques et environnementaux (avion électrique à hydrogène, avion hypersonique, etc.) sont nombreux à relever pour dessiner les contours du transport aérien à l’horizon 2030 (5 milliards de passagers).

Notre avis : L’histoire de l’aviation est un beau livre qui évoque, dans un ordre chronologique, la conquête de l’air, au gré du progrès, puis encore plus haut, comme si le mythe d’Icare n’était pas une fatalité, la conquête de l’espace. L’homme a, depuis des temps immémoriaux, rêvé de voler, et c’est la concrétisation de ce désir profond, que survole L’histoire de l’aviation. Il convient de noter qu’il s’agit d’une réédition d’un ouvrage britannique, The Story of Flight, publié en 2009. Deux français sont aux commandes pour piloter l’édition, dans la langue de Molière, de cet ouvrage, qui a donc été un zeste remanié, pour une parution, le 5 décembre 2019, chez Gründ : Gérard Feldzer (membre de l’académie de l’Air et de l’Espace et Président d’Aviation sans frontières) et Michel Polacco (journaliste, écrivain, et ancien directeur de France Info). Leur passion érudite, les liant à l’épopée du ciel, est transmissible à tout lecteur, qu’il soit féru d’aviation ou néophyte dans ce domaine. L’histoire de l’aviation est certes un ouvrage de vulgarisation, mais avec un souci très consciencieux du détail. Le livre nous offre, en effet, à travers 160 pages richement et merveilleusement illustrées (plans et carnets de bord piquant notre curiosité, photographies sublimes d’appareils statiques ou en action, portraits de personnalités, affiches en noir et blanc ou polychromes annonçant des meetings aériens avec récompense à la clé, etc.), un panorama des plus complets sur l’aviation, de la brèche ouverte par les frères Montgolfier en 1783, jusqu’à une brève évocation de l’aviation électrique qui connaît aujourd’hui ses premiers balbutiements prometteurs, pour l’écologie via une énergie propre.

Toutes les étapes qui séparent ces deux moments-clés sont évoqués. L’élan est pris avec justesse par le véritable premier avion issu de l’imagination besogneuse des frères Wright. La traversée sans escale de la Manche par le français Louis Blériot, le 25 juillet 1909, puis le premier vol transatlantique par l’américain Charles Lindbergh, en 1927, ont marqué leur époque, et ont été considérés comme des exploits par un large public épris de nouveauté et de sensation. Si l’aviation civile va connaître, de manière exponentielle, un essor qui ne s’essouffle pas, avec une âpre lutte commerciale entre les deux géants Boeing et Airbus, le livre n’occulte pas l’aviation de guerre. Cette dernière a connu ses héros, chevaliers du ciel, lors de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est ponctuée de bombardements de masse et se termine, toujours par la voie des airs, par les épisodes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. D’autres conflits suivront, et avec eux, toute une industrie, comme l’entreprise française Dassault, qui va prospérer, même après la Guerre froide. L’avion Rafale, fierté nationale, est ainsi mis en valeur. La course aux étoiles entre l’URSS (premier vol habité avec Youri Gagarine le 12 avril 1961) et les États-Unis (premier pas de l’homme sur la Lune le 21 juillet 1969) cède, depuis des années 1990 placées sous l’égide de la paix, à une vraie collaboration, et non plus à une confrontation. D’autres pays (comme la France notamment) se sont aussi embarqués dans la grande aventure de la station spatiale internationale (ISS) ou ont développé leurs propres fusées (nous pensons à la fusée Ariane qui semble oubliée dans L’histoire de l’aviation).