L’homme de l’Arizona - Budd Boetticher - critique

Résumé : Pat Brennan (Randolph Scott), qui gère seul son petit ranch, se rend à la ville pour acheter un taureau. En chemin, il s’arrête à une station relais pour faire boire son cheval. Après une échange sympathique avec Hank Parker (Fred Sherman) et son jeune fils Jeff (Chris Olsen) qui tiennent la station, il reprend sa route.

Critique : Le duo Budd Boetticher/Randolph Scott a donné naissance à sept westerns, tournés en moins de cinq ans, et désignés sous le nom de "cycle Ranown".Cinq d’entre eux, dont celui-ci, ont été écrit par Burt Kennedy, qui deviendra lui-même réalisateur.

Ces westerns de série B sans prétention, ont trouvé avec le temps une notoriété qui ne rend que justice à ces agréables aventures de l’ouest.

Celui-ci commence comme une comédie picaresque, où se mêle un rodéo de taureau, des confiseries promises à un jeune garçon et un cocher philosophe qui malmène un drôle de couple de jeunes mariés. Puis, le récit va subitement prendre une tournure beaucoup plus dramatique et tendue avec l’arrivée de trois malfrats sans scrupules (Richard Boone, Henry Silva et Skip Homeier), qui n’hésitent pas à tuer gratuitement avant de prendre en otages pour réclamer une rançon.

La solide distribution nous permet de retrouver Maureen O’Sullivan, la plus célèbre Jane de la série des Tarzan avec Johnny Weissmuller, et qui incarne ici le rôle particulièrement ingrat d’une femme sans charme et plus toute jeune.

A noter qu’elle est aussi la mère de Mia Farrow. A ce titre, elle tiendra en 1986 le rôle de la mère dans Hannah et ses sœurs (Hannah and his sisters) de Woody Allen et dans lequel ses trois filles sont Barbara Hershey, Dianne Wiest....et Mia Farrow.

Le titre original The Tall T reste énigmatique. D’abord nommé The Tall Terror, le film aurait été renommé en cours de tournage The Captives, avant de trouver ce titre définitif, sûrement dans un souci du compromis.